«Дальневосточный капитал» предложили ввести в «Справедливой России»

Федот Тумусов Фото: предоставлено Региональным отделением Партии Справедливая Россия

Госдума рассмотрит законопроект, который сможет повысить уровень жизни на Дальнем Востоке. Для жителей ДФО предлагают ввести «дальневосточный капитал», размер которого будет превышать 400 тыс рублей. Потратить его можно будет на образование, лечение или открытие собственного дела. Законопроект внес в Госдуму депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов.

Размер «капитала» будет равен материнскому, то есть 483,8 тысячи рублей. Выплату смогут получить граждане, кто родился на Дальнем Востоке, а также, кто проживает на территории минимум 5 лет по состоянию на 1 января 2021 года. По замыслу авторов, деньги можно будет направить на оплату жилья, образование, лечение или открытие бизнеса.

Также предлагается на каждого дальневосточника открыть спецсчет, на который ежегодно будут зачислять по 10 тысяч рублей. Деньги можно будет направить на компенсацию расходов, связанных с авиаперелётами или поездками на железнодорожном транспорте.

Кроме того, депутаты предлагают выдавать карту дальневосточника, которая будет подтверждать статус проживающего на территории. Держателю не потребуются другие документы для оформления выплат. Карта предоставит различные льготы - студентам, работающим, пенсионерам. С ее помощью жители ДФО смогут получить социальные выплаты, приобрести льготный авиабилет.

Важно, что авторы законопроекта ограничивают географию расходования капитала Дальневосточным федеральным округом. Это поддержит экономику макрорегиона.

- Мы – не вахтовики. Если говорить о настоящей дальневосточной политике, то это не выкачивание ресурсов. Это поддержка людей. Мы можем и должны жить хорошо. И дальневосточный капитал – путь к этому, - прокомментировал инициативу Игорь Глухов, лидер хабаровских справороссов.

Сенатор от Хабаровского края Сергей Безденежных одобрил инициативу, подчеркнув, что она частично дублирует законопроект от Дальнем Востоке, который в свое время разрабатывал Сергей Фургал, будучи депутатом Госдумы. Закон предусматривал введение особой безналоговой зоны на территории Дальнего Востока, а также ряд льгот для местного населения. Здесь же размер «дальневосточного капитала» сенатор предлагает увеличить до 1 млн рублей.