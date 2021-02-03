Амурский Бархат из Хабаровска примет участие в битве талисманов КХЛ Фото: пресс-служба ХК "Амур"

ХУ ИЗ МИСТЕР БАРХАТ?

Кто в Хабаровске не знает Бархата? Амурский тигренок, наверное, самый активный болельщик на жарких поединках в «Платинум Арене». Он и станцевать может, и сфотографироваться, и подбодрить приунывших зрителей, если вдруг «Амур» «не тащит».

Впервые свое имя он обрел в 2015 году. Одна из версий, почему его назвали именно так, звучит следующим образом: в зоосаде «Приамурский» хоккеисты «Амура» взяли шефство над настоящим тигром по кличке Бархат. Чтобы привлечь внимание к животному, его именем назвался и плюшевый маскот-тигренок.

Впрочем, в изложении самого Бархата жизнеописание выглядит несколько иначе и, прямо скажем, более правдоподобно.

- Однажды в общине амурских тигров родился симпатичный тигренок, с юных лет он очень любил танцевать, - делится воспоминаниями талисман ХК «Амур». - Другие тигры снисходительно относились к его пристрастию: мол, вырастет и перестанет заниматься ерундой. Но тигренок становился старше, а любовь к танцам не угасала. Он сильно грустил, ведь никто не хотел наблюдать за его занятием - взрослые тигры отворачивались и уходили заниматься своими делами. Однажды он решил прогуляться и случайно набрел на хоккейную арену. Прокрался на трибуны и замер, не в силах отвести глаз от происходящего. На площадке люди очень быстро перемещались по льду в погоне за каким-то маленьким черным предметом, а на трибунах весело кричали и хлопали зрители, которые явно наслаждались происходящим. Вдруг тигренок понял: то, что происходит на льду, очень похоже на танец! А что если всем вокруг понравятся его танцы? И тогда он начал двигаться - сначала робко и медленно, а потом, когда понял, что приковывает к себе все больше восхищенных взглядов, пустился в пляс. Зрители кричали и рукоплескали тигренку, а люди на льду замерли и с улыбкой наблюдали за ним. Так остался тигренок с людьми на хоккейной арене.

Амурский Бархат из Хабаровска примет участие в битве талисманов КХЛ Фото: пресс-служба ХК "Амур"

БИТВА ПЛЮШЕВЫХ

Не так давно Бархат обзавелся подругой - тигрицей Тамарой - и сделал ей предложение. Сейчас влюбленные маскоты ждут свадьбы, а пока суд да дело, Бархат решил принять участие в испытании, попытавшись стать лучшим талисманом Континентальной хоккейной лиги.

«Талисмания КХЛ» - первая в истории лиги премия на лучший талисман - пройдет с 1 по 21 февраля. Маскоты всех клубов КХЛ сойдутся в жаркой битве, лучшего выберут болельщики.

С 1 по 7 февраля стартует танцевальный батл, с 8 по 14 февраля талисманы покажут свое хоккейное мастерство, а на 21 февраля запланировано грандиозное шоу на канале лиги на YouTube.

В жюри конкурса Денис Казанский - хоккейный эксперт и спортивный комментатор, Егор Дружинин - хореограф и режиссер-постановщик, и шоумен Тимур Родригез.

Сейчас идет первый этап конкурса - танцевальный. Все талисманы записали видео, в том числе и хабаровский Бархат.

- Для меня этот проект, прежде всего, интригующий, - отмечает Егор Дружинин. - Ребята (талисманы) в плане танцев абсолютно непредсказуемые. И я уверен, что многие из них удивят и порадуют нас своим авторским стилем. Нас всех ждет невероятное шоу.

Итоги противостояния будут подведены уже в конце февраля.