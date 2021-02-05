«Мы ждем вас, подруги»: как женщины со всей страны приезжали на Дальний Восток после одной статьи в «Комсомолке»

Хетагуровки на озеленении у Дома молодежи. Фото из фондов Городского краеведческого музея Комсомольска-на-Амуре

Молодая Страна Советов в 30-е годы прошлого века была страной глобальных изменений. На Дальнем Востоке разворачивались, пожалуй, самые крупные события - строились целые города, крупные промышленные предприятия, шло освоение малоизученных земель. Для создания индустриальной восточной окраины требовались умелые руки и подвижные умы. Первыми на Дальний Восток поехали тысячи парней и всего несколько десятков девушек. Среди них - 17-летняя Валентина Зарубина, которая через несколько лет со страниц «Комсомольской правды» толкнет советских «подруг» на переселение в дикие края.

КАЖДОМУ ВРЕМЕНИ СВОЙ ГЕРОЙ

Валентина приехала на Дальний Восток из Санкт-Петербурга вместе с подругой по мобилизации ЦК комсомола в 1932 году. Сначала попала в Хабаровск, но оставаться в городе не хотела и отправилась на строительство оборонного участка в поселок Де-Кастри. Жизнь девушки на берегу Татарского пролива оказалась несладкой: суровый климат, тайга и землянки. Но Валентина не жаловалась - такой путь она избрала сама. В тяжелых условиях работы и быта комсомолка умудрялась организовывать субботники и устраивать спектакли.

Валентина Хетагурова приехала на Дальний Восток в 17 лет

На Дальнем Востоке девушка встретила своего мужа - красного командира Георгия Хетагурова. В 1936 году старания Валентины были вознаграждены - она возглавила одну из местных инженерных партийных ячеек и получила орден Трудового Красного Знамени. Спустя год девушку избрали депутатом Верховного Совета СССР. В феврале Валентина Хетагурова пишет письмо под названием: «Приезжайте, девушки, к нам, на Дальний Восток!», в котором говорит, что стройкам не хватает самоотверженных женщин. Статью публикует газета «Комсомольская правда». Сказать, что материал вызвал резонанс в масштабах всей страны - это не сказать ничего.

Письмо Валентины Хетагуровой в газете «Комсомольская правда»

ХЕТАГУРОВКИ

После публикации в адрес дальневосточного комсомола пришло более 1700 ответных писем из разных уголков Советского Союза. На Дальний Восток хотели переехать чертежницы, инженеры, медработники, учителя, летчицы, экономисты и так далее - список профессий огромен. Комсомольские работники отвечали всем и вкладывали открытки с вызовами. Желающих оказалось много, потоки переселенцев пришлось упорядочивать несколько месяцев.

Хетагуровка Л.В. Цыганова. 1938 год. Фото из фондов Городского краеведческого музея Комсомольска-на-Амуре

В апреле 1937 года из Москвы отправился первый эшелон с будущими дальневосточницами. Проезд оплачивало государство, выходило примерно 1000 рублей. В мае девушек, откликнувшихся на призыв Хетагуровой, встречал в Хабаровске маршал Советского Союза Василий Блюхер. После часть дам пароходами «Чичерин» и «Косарев» привезли на стройку века - совсем юный Комсомольск-на-Амуре.

Встреча девушек – хетагуровок, прибывших из Москвы 10 мая 1937 года на пароходе «Чичерин». Фото из фондов Городского краеведческого музея Комсомольска-на-Амуре

Первостроители Города юности даже писали: «Каждый день со всех концов нашей необъятной страны в Комсомольск приходят десятки писем от юношей и девушек, желающих вместе с нами строить самый юный в мире город. Недавно мы радостно встречали новый отряд строителей - 400 девушек, откликнувшихся на призыв дальневосточницы Валентины Хетагуровой и пожелавших работать в Комсомольске. За ними едут еще сотни молодых патриотов. Дела - горячего, увлекательного дела - хватит всем».

Договор с хетагуровкой. Фото из фондов Городского краеведческого музея Комсомольска-на-Амуре

Переселение девушек превратилось в движение, которое окрестили «хетагуровским». За несколько лет в Дальневосточный край приехало по разным подсчетам от 80 до 100 тысяч женщин, которые прекрасно понимали: придется начинать жизнь заново. Да, были те, кто оставлял мечты и возвращался домой, но большая часть девушек все же оставалась и строила не только города, но и семьи.

Хетагуровки сестры Волковы возле клуба имени Баранова. Фото из фондов Городского краеведческого музея Комсомольска-на-Амуре

БЫТ

Переселенцы сначала жили небогато - в бараках или общежитиях, затем постепенно улучшали свой быт. Проблемы решались относительно быстро: например, в строящемся Комсомольске не было развлечений для молодежи. Из-за этого некоторые пили, дрались и занимались тунеядством. О проблеме прознали власти и постановили построить в Городе юности Дома культуры и библиотеки. Так вопрос отчасти решился.

В строящемся Комсомольске работу мог найти практически каждый. Девушки трудились не только в больницах и школах, но и валили лес, возводили предприятия, занимались рыболовецким промыслом. Благодаря переселенцам появились крупнейшие промышленные предприятия: современный Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, «Амурсталь», «Дальэнергомаш» в Хабаровске и другие.

На приеме у Кузнецова, директора завода № 126. Вторая слева Валентина Хетагурова. 1937 год. Фото из фондов Городского краеведческого музея Комсомольска-на-Амуре

ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

После успеха хетагуровского движения появлялись призывы ехать на Камчатку, Сахалин, Чукотку и другие регионы на востоке страны. В те годы соотношение мужчин и женщин в Дальневосточном крае было сильно перекошено в пользу первых. Переселение хетагуровок помогло выровнять демографию.

Встреча с Хетагуровой в краеведческом музее. Фото из фондов Городского краеведческого музея Комсомольска-на-Амуре

Огромное влияние движение оказало на развитие промышленности и обороноспособность страны. Не будь столь массового переселения, вряд ли бы в 1942 году запустился сталелитейный завод «Амурсталь». Восточные соседи Советского Союза стали вести себя осторожней, видя, какими темпами идет освоение и развитие земель.

ФЕНОМЕН ХЕТАГУРОВОК

Если перенести ситуацию на современные реалии, то многие скажут: «Я бы не поехал в неизвестность, прочитав обычное письмо в газете!» и будут неправы, примеряя события тех времен на современную жизнь.

Хетагуровки Базарова и Фирсова. Фото из фондов Городского краеведческого музея Комсомольска-на-Амуре

- Решить вопрос одной лишь только пропагандой было невозможно - находясь в условиях жизни, которые тебе не нравятся, перестаешь верить рассказам. Молодежь тогда была сконцентрирована не на себе, а на коллективном труде. Если работать сообща, можно и город построить! - говорит Михаил Терехов, историк и лектор-экскурсовод Хабаровского краевого музея имени Гродекова. - Возможно, молодежь того времени мыслила более возвышено и романтично, но на практике она понимала, что эгоизм не окупается. Как говорил Валерий Чкалов: «170 миллионов человек работают на меня, а я на них».

Встает другой вопрос: почему же девушки не боялись одни ехать на окраину Союза, где много мужчин? Ведь принято считать, что на строительстве того же Комсомольска трудились только заключенные.

- По этой теме слишком много эмоций и слишком мало научного подхода. Всех интересующихся отсылаю к работе профессора Земского, где четко разобрано кого, когда, за что, по годам по количеству человек. Если кратко, то репрессии затронули меньше населения, чем принято думать. В большей степени ссылали людей, занимающих руководящие посты. Такой активной пересылки заключенных, как принято считать, на Дальний Восток не было, - считает Михаил Терехов. - К тому же их не допускали к работам, где нужны высококвалифицированные кадры. Думать о том, что тот же Комсомольск построен руками заключенных - грубейшая ошибка. Они принимали участие в его возведении, но в гораздо меньшем соотношении, чем принято считать.

Да, время было специфическое, и даже одно письмо жены офицера могло спровоцировать целое движение в масштабах страны. Газета «Комсомольская правда» стала инструментом, благодаря которому Дальний Восток встал на путь развития. О призыве Хетагуровой со страниц издания узнала вся страна. Сейчас, конечно, провернуть подобное вряд ли удастся. Вопрос в другом: а надо ли?