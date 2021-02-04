Ушлые продавцы активизировались на фоне топливного кризиса в Хабаровске

На хабаровских заправках продают места в очередях Фото: Петр МОЛОТОВ

Хабаровский топливный кризис спровоцировал частных торговцев продавать топливо по ценам в 2-3 раза выше заправочных. Из-за очередей на АЗС и недостатка бензина, многие хабаровчане вынуждены пользоваться этими сомнительными услугами.

Напомним, топливный кризис в регионе продолжается уже несколько дней. Сегодня, 4 февраля, ситуация должна была исправиться – в край завезли топливо из Росрезерва. Однако повышенный спрос дает о себе знать – многие стремятся заправиться впрок, а некоторые так и вовсе приторговывают топливом через соцсети и сайты объявлений.

Продают, в основном, бензин 92 марки – он самый ходовой. Многие предлагают заправить оптом, то есть полный бак, минимум 40 литров. Цены начинаются от 75 рублей. Самое дорогое предложение – 125 рублей за литр. «Поставщики» прямо пишут, что заправляются ночью, а днем продают втридорога.

- Понятно, что спрос рождает предложение, но непонятно, кто же все таки покупает по такой цене, - пишут в городском телеграм-чате автомобилистов.

Появились и другие «сопутствующие» услуги. К примеру, через те же сайты объявлений продают места в очереди на заправку, цены начинаются от 500 рублей в зависимости от популярности заправки и машинопотока.

- Я работаю водителем такси, заправляюсь каждый день. У нас есть внутренний чат, где мы делимся самыми свободными заправками. Но все равно приходится стоять в очередях. Благо, что некоторые коллеги заранее занимают место в очереди, можно подъехать и «под шумок» залить себе бензина в канистру. Иначе гнева от остальных водителей не избежать, - рассказывает один из хабаровских таксистов.

Автолюбители также пишут, что резко подскочил спрос на канистры. Действительно, на некоторых заправках можно заметить людей без автомобилей, которые заправляют в канистры по 10-20 литров.

- Я специально пришел сюда с канистрой, чтобы не жечь бензин. Место занял заранее, а сам сидел недалеко в кафе и смотрел, когда подойдет моя очередь. Я уже научен горьким опытом – позавчера пытался заправиться, но заглох прямо на дороге, пока ждал, - рассказал один из автолюбителей на заправке по переулку Трубному.

Напомним, 4 февраля, хабаровский НПЗ возобновил выпуск топлива, первые 500 тонн бензина уже поступили в розничную сеть города. Но, судя по продолжающемуся ажиотажу, все быстро раскупили.