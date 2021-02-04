Джентельменские очереди соблюдают водители Хабаровска в разгар топливного кризиса

Большинство автомобилистов подъезжают к колонке по правилам Фото: Петр МОЛОТОВ

Несмотря на топливный кризис в Хабаровске и крае, большинство автомобилистов следует правилам, и заправляется, выжидая огромные очереди. Даже если соседняя колонка свободная, то встав «против шерсти», можно навлечь на себя общий гнев и пострадать.

Видео и фото с такими автолюбителями гуляет по соцсетям и телеграм-каналам. Вот, что люди пишут по этому поводу местных чатах:

- Так надо соблюдать правила движения по АЗС. Замучали те, кто «против шерсти» подъезжают к колонке. В конце концов, подъедь поближе к колонке, вытяни шланг и вставь в горловину. В Приморье дальнобойщики, «умникам», кто против шерсти встает, по лицу бьют и не стесняются. У нас же - кто как хочет, так и встает.

- Каждый сам за себя и сам по себе! Если колонка пустая, почему бы и нет?

- В Приморье даже оператор заправлять не будет, если машина заехала не по схеме.

- Попробуйте в Вольно-Надеждинске часов в 8 встать против шерсти!

Но Хабаровск – не Приморье и здесь случаи неправильного подъезда к колонке фиксируют часто. Однако, несмотря на очереди, многие не рискуют заезжать не с той стороны.

Почему на правую колонку такие длинные очереди и ажиотаж, а левая, как правило, значительно свободней или вовсе пустует? Ответ кроется в особенностями праворульных японских автомобилей – у большинства из них бензобак расположен слева.

Напомним, в Хабаровске в разгар топливного кризиса активизировались спекулянты, которые продают бензин по 100 - 125 рублей за литр.