Подсчитать все и не сойти с ума: дневник хабаровчанки Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Напомним, «КП» – Хабаровск» вместе с экономистами Отделения по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления Банка России в конце 2020 года начали анализировать изменение цен в Хабаровском крае. Наши наблюдения мы отразили в «Дневнике хабаровчанки». В этом году мы решили продолжать вести дневник и следить за хабаровской инфляцией. Итак, представляем записи из дневника о ценах на товары и услуги в регионе по данным декабря 2020 года.

11:00. Наконец-то выходной!

Могу после обеда спокойно прогуляться по магазинам, тем более нужно прикупить продуктов. Не забыть бы еще положить денег на телефон, а то завтра спишут абонентскую плату – не люблю внезапно оставаться без связи, и каждый раз боюсь пропустить важные новости.

Осталось придумать развлечение на вечер.

Так, а сколько сейчас времени?! О, пора бежать на тренировку.

12:00. Бассейн. Тренировки по плаванию три раза в неделю и правильное питание дают свои результаты. Контрольное взвешивание показало минус три килограмма за месяц. А я-то думаю, почему на мне стала висеть одежда?!

13:30. Села в машину. Загорелась сигнальная лампочка бензобака. Автозаправка встретила меня обновленными ценниками. Точно помню, что накануне прошлого Нового года литр 92-го стоил на 2 рубля меньше. Недавно читала в Интернете, что это связано с ростом мировых цен на нефть. Отсюда и рост цен на топливо на 4,6%, который, кстати, был ниже годовой инфляции в крае (4,9%), – как сообщила на днях краевая статистика.

13:45. После заправки заехала на автомойку: ездить на чистой машине куда приятнее. Хорошая новость! Здесь с ценами все стабильно – не меняются уже несколько лет. Каждый раз отдаю порядка 330 рублей.

Подсчитать все и не сойти с ума: дневник хабаровчанки Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

14:15. Шоппинг. Глаза разбегаются. Ощущение, что я целую вечность не ходила по магазинам.

Итак, начну с обновления гардероба. Новые джинсы обошлись мне почти в ту же сумму, что и годом ранее, – менее 3 тыс. рублей, а джемпер даже дешевле – 2,4 тыс. рублей. Видимо, на фоне уменьшения спроса из-за пандемии продавцы не торопятся повышать цены, а на некоторые товары их даже снижают.

15:30. Книжный бутик. Никогда не выхожу из него с пустыми руками.

Ух ты, было новое поступление, и, наконец, появилась книга из популярной детективной серии, которую так ждала моя подруга Таня. Пожалуй, сделаю ей подарок, приурочив его к Татьяниному дню. Уже предвкушаю, как же она обрадуется. Обратила внимание, что книги немного прибавили в цене. И правда, в чеке – 366 рублей. В прошлом году за книгу из только что вышедшей серии я заплатила чуть больше 350 рублей.

Хочу поскорее вручить подарок подруге... А не позвать ли мне ее вечером в кино?!

16:30. Остался финальный марш-бросок – закупка продуктов. Положила в корзину: 1 десяток яиц, 800 грамм мяса индейки, 1 килограмм кальмара, литр молока и 200 грамм сыра. Увидела зефир. Ммм… Знаю, что это лакомство менее калорийное, чем большинство кондитерских изделий. Возьму себе небольшую упаковку и буду растягивать удовольствие. Итого на кассе заплатила 923 рубля. Яйца, молоко и сыр за год прибавили в цене. Скорее всего, на них повлияло ослабление рубля в отдельные месяцы 2020 года, ведь кормовые добавки и лекарства для кур и коров у нас импортные. Кальмар, наоборот, подешевел, благодаря увеличению объема вылова и карантинным ограничениям поставок за границу. В результате, его стало больше – отсюда и снижение цены. А цены на индейку и зефир за год практически не изменились.

Подсчитать все и не сойти с ума: дневник хабаровчанки Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

18:00. Ура, я дома! Как хорошо, что теперь для оплаты коммунальных услуг и абонентской платы не нужно никуда идти. Чтобы оплатить услуги сотовой связи, достаточно войти в онлайн-банк, а еще можно подключить автоплатеж. Стоимость моего пакета – 485 рублей, за год цена поднялась почти на 20 рублей. Ничего удивительного, из-за перехода на дистанционный формат учебы и работы в условиях пандемии вырос спрос на услуги связи. А где спрос растет, там, как правило, и цены повышаются.

18:20. Зазвонил телефон. Представились сотрудниками службы безопасности банка, в котором у меня открыт счет, и сообщили, что к нему пытаются получить доступ посторонние лица. Предложили выход – перевести деньги на «безопасный» счет, который они мне продиктуют. Я положила трубку и набрала номер горячей линии банка. Девушка «на проводе» заверила, что с моим счетом все в порядке, а мне попросту звонили мошенники.

Как же хорошо, что я регулярно читаю информацию на сайте «Финансовая культура» и поэтому знаю, как сохранить свои деньги и не попасться на уловки мошенников.

19:15. Кинотеатр и долгожданная встреча с подругой. Из-за карантинных мер не ходила в кино почти целый год. Приятной новостью стало то, что стоимость билетов совсем не изменилась. Наверное, из-за пандемии зрителей и так стало меньше, вот и не повышают цены на билеты, чтобы последних не отпугнуть.

22:00. Я дома. Включила телевизор. В новостях сказали, что инфляция по России в декабре 2020 года составила 4,9%, – прямо как в Хабаровском крае! Несмотря на ускорение инфляции в конце 2020 года, Банк России ожидает, что годовая инфляция в 2021 году составит 3,5–4% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Теперь я знаю, как изменятся цены. Это пригодится мне при планировании и принятии финансовых решений.