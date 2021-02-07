Коронавирус в Хабаровском крае: заболеваемость и вакцинация на 7 февраля 2021 года

Масочный режим сохраняется во всех местах массового пребывания людей Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

По данным минздрава Хабаровского края, на утро 7 февраля было выявлено 220 новых заболевших коронавирусом. Выздоровел 61 человек, тяжелых пациентов десять, все они на ИВЛ. Зарегистрирован один летальный исход.

Если смотреть по районам края, то число заболевших распределяется следующим образом: Хабаровск- 137, Советско-гаванский район- 23, Комсомольск – 21, Охотский район – 14, Хабаровский район- 6, Верхнебуреинский район -5, Вяземский и Николаевский районы – по 3, по двое заболевших в Ульчском, Комсомольском и им. Лазо районах, по одному – в Ванинском и Нанайском.

В Хабаровском крае развернуто 1504 койки, из них свободны 347.

Всего с начала пандемии нарастающим итогом зафиксировано: 46 048 случаев Covid-19, 41 762 человека выздоровело, 4 026 находится на лечении, из них в стационаре 1157, амбулаторно 2869. Умерли 260 человек.

Как видим из данных, заболеваемость коронавирусом пошла на спад. Поэтому ограничительные меры постепенно снимают. Уже разрешили загрузку спортивно-зрелищных залов на 50%, на следующей неделе будет снят режим самоизоляции для лиц 65+. По словам врачей, формирование коллективного иммунитета переходит в активную стадию. Продолжается массовая вакцинация, так, в феврале в край поступило свыше 26 тысяч доз вакцины от ковида. Ожидается, что к концу месяца этот объем будет полностью выбран. К тому момента должна поступить следующая партия, уже в 50 тысяч с лишним доз.

Темпы вакцинации по плану ускорятся: если сейчас в день прививается примерно 300-400 человек, то со временем это количество вырастет в полтора-два раза. По словам Евгения Никонова, заместителя председателя правительства Хабаровского края, нужно привить порядка 700 тысяч жителей, чтобы окончательно подавить эпидемию. Достичь этот показатель вполне реально к середине лета.