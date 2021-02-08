Маяки обычно располагаются не в самых доступных местах. Это касается и маяка на мысе Чирикова, как раз на выходе из бухты Нагаева. О том, что с напарником случилась беда, спасателям сообщил коллега смотрителя местного маяка.По его словам, во время ремонта на ногу смотрителю упал дизельный двигатель - нога оказалась сильно повреждена, скорее всего, перелом, оказать помощь на месте невозможно, так что требуется срочная эвакуация пострадавшего в Магадан, где есть квалифицированные врачи, способные оказать ему необходимую помощь.- На улице был сильный ветер, к тому же в результате работы ледокола ледовое поле доходило меньше чем до середины бухты, дальше - открытая вода, - рассказали в Дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде. - На вооружении у спасателей имеется судно на воздушной подушке - «Хивус-10», но оно просто не дошло бы до мыса. «Хивус» просто не предназначен для работы в таких условиях.Спасатели вынуждены были обратиться к местному предпринимателю, который недавно приобрел себе аэробот «Север». Это машина классом повыше и вполне способна выполнить эвакуацию человека в сложных условиях.- Василий Васильевич - человек неравнодушный, уже не раз оказывал нам помощь, в том числе и в поисках людей на море, не отказал и в этот раз, - поделились в ДВРПСО.Чтобы выйти на лед, пришлось дожидаться утра. Аэроботом управлял сам предприниматель. Операция заняла не очень много времени - спасатели вышли в море, добрались до мыса Чирикова, помогли пострадавшему спуститься вниз по склону, усадили в аэробот и доставили в город.Там мужчину уже ждали врачи территориального центра медицины катастроф. Смотрителя передали из рук в руки медикам, и те доставили его в областную больницу, где пострадавший будет проходить дальнейшее лечение.