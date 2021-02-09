Коронавирус в Хабаровском крае: вакцинация, заболеваемость на 9 февраля 2021 года

Носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, берегите себя Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

По данным министерства здравоохранения Хабаровского края, за минувшие сутки в регионе выявлено 198 новый случаев заболевания. Хорошая динамика началась с выздоровевшими, за сутки их число выросло до 257 человек. Однако по-прежнему есть и пациенты, которые находятся тяжелом состоянии, их 11 человек, все подключены к аппаратам искусственного вентилирования легких. За прошлый день еще один человек скончался от коронавирусной инфекции.

Если смотреть по районам края, то ситуацию следующая:

В Хабаровске за сутки заболели 105 человек, как обычно количество больше, чем в других населенных пунктах края. В Комсомольске-на-Амуре выявили 34 новых заболевших, в Комсомольском районе – четыре, в Хабаровском районе – 11. В Солнечном районе выявили троих заболевших, в районе имени Лазо – 16. В Вяземском районе пять новых случаев, в Бикинском – шесть. В Совгаванском районе у семи человек подтвердили ковид. В Нанайском, Ванинском, Амурском, Верхнебуреинском районах и имени Полины Осипенко – по одному заболевшему.

В Хабаровске из 1504 ковидных коек свободно 337. На лечении находятся 3903 пациента, в стационаре лечатся 1167, а дома – 2736.

За все время пандемии в регионе переболело ковидом 46452 человека, 42 287 из них справились с инфекцией. Умерших в регионе 262 человека.

В Хабаровском крае продолжается массовая вакцинация населения.

В скором времени в регион привезут еще 50 тысяч доз вакцины. Записаться на прививку можно через портал Госуслуги. Как сообщает правительство края, запись идет в 31 медицинское учреждение.

Напоминаем, прививку можно поставить так же в «Уголках здоровья».