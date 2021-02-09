В Городе юности активно набирает обороты массовая вакцинация населения. По информации краевого минздрава, для формирования коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в регионе необходимо вакцинировать порядка 700 тысяч жителей. Во многих населенных пунктах к реализации этого плана уже активно приступили. Рассказываем, где в Комсомольске-на-Амуре поставить прививку от коронавируса.Мы собрали воедино все пункты вакцинации Города юности:Городская больница №2. Запись на вакцинацию в регистратуре поликлиники №1. Адрес: улица Культурная, 16. С понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00, в субботу с 8:00 до 12:00. Телефон 55-83-21.Поликлиника №2. Запись в регистратуре. Адрес: улица Советская, 7. С понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00, в субботу с 8:00 до 12:00. Телефон 25-07-47.Городская больница №3. Запись в поликлинике №3. Адрес: улица Заводская, 1/2. Телефоны: 54-42-82, 8-914-160-14-80.Поликлиника №10. Адрес: улица Вагонная, 32. Телефоны: 52-93-20, 8-914-167-19-79.Поликлиника №11. Адрес: мкр. Дружба, 18. Телефоны: 20-06-38, 8-914-162-74-59.Городская больница №4. Запись в поликлинике №4. Адрес: улица Володарского, 82. С понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00. Телефон регистратуры 55-12-96.Поликлиника №7. Адрес: улица Красногвардейская, 12. Запись с 8:00 до 17:00. Телефон 54-54-44. Кабинет вакцинации №301. Понедельник, среда-пятница с 8:00 до 14:00, с 15:00 до 17:30. Вторник с 8:00 до 17:30, есть перерыв с 12:00 до 14:00.Клиническая больница «РЖД-медицина». Запись в поликлинике. Адрес: улица Пирогова, 11. С 10:00 до 12:00. Кабинет вакцинации работает с 8:00 до 15:00.Пункты здоровья в торговых центрах города. Вакцинация проходит с понедельника по субботу с 10:00 до 17:00. Дом быта, 2 этаж. ЦУМ, 3 этаж.