Молодому комсомольчанину Максиму (имена изменены - прим. ред.) 20 лет, а он уже решил связать свою жизнь с криминалом. Парень устроился работать курьером-закладчиком в интернет-магазин, который торгует не косметикой или одеждой, а синтетическими наркотиками. На другой стороне закона кладмэн встретил друга - 23-летнего Олега.Парни решили объединиться и расширить зону распространения «синтетики». Наркоторговцы на поезде отправились покорять Хабаровск, в краевой столице их ждал клад с 50 граммами стимулятора N - метилэфедрона. Наркотик парни расфасовали на разовые дозы и продавали через тайники-закладки.Во время одной из подобных сделок парней задержали полицейские. У одного из кладмэнов оперативники нашли 18 разовых доз «синтетики». В тайниках было обнаружено еще 27 свертков с наркотиком. Дома у наркодиллеров нашли 48 пакетиков с запрещенными веществами, подготовленные для продажи.- Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…». В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ДФО.Юным кладмэнам грозит до 20 лет лишения свободы.