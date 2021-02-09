Неприятное соседство: маргиналы облюбовали подвал дома в центре Хабаровска

Маргиналы облюбовали подвал МКД в центре Хабаровска

Жильцы дома по Амурскому бульвару, 66 в Хабаровске обеспокоены неприятным соседством – подвальные помещения превратились в притон маргиналов. Тревогу собственники квартир забили сразу, как стали получать завышенные счета за отопление. Выяснилось, что подвал стал настоящим царством бомжей, которые устроили там свой быт.

- Проблема началась с того, что соседи обнаружили непомерные счета за отопление. Если в ноябре выставили счет на 2800 рублей, то в декабре было уже 4700. А за январь недавно пришел счет – почти 5800! В чате жильцов начали высказывать предположения, что происходят манипуляции с системами отопления, которые расположены как раз в подвале. Начали выяснять – действительно, в подвал регулярно проникают неизвестные люди, - рассказал один из жильцов дома.

Путь к жилищу преграждает массивная дверь

О том, что в подвале существует изолированная и секретная коммуна маргиналов, стало известно во время небольшого потопа – один из собственников квартиры сделал компрометирующую фотографию. На снимке отчетливо видно, что нелегальные постояльцы устроили там полноценное жилище – вещи сушатся на веревках, организованы полочки и даже есть небольшой телевизор. В подвале практически круглосуточно горит свет, за который жильцы дома платят из своего кармана.

Собственники уже составили обращение в контролирующие органы с просьбой разобраться в ситуации, провести проверку подвала, поставить замок и привлечь к ответственности должностные лица. Пока же в управляющей компании заверили, что «разберутся в возникшей ситуации».