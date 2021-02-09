Предприниматели, работающие в сфере общественного питания, давно уже готовы на все - лишь бы ограничения, наложенные на работу их заведений в начале пандемии, были отменены. Этот период, как показывает статистика, выдался для них очень нелегким, и если крупные предприятия смогли, затянув пояса, пройти его без глобальных потрясений, то вот малому и среднему бизнесу (а таких в крае большинство) пришлось очень нелегко.Так, по данным налоговиков, которые в рамках отраслевого проекта «Общественное питание» провели мониторинг ситуации, сейчас в Хабаровском крае работают 1286 предприятий общепита. А вот в 2019 их насчитывалось на 314 больше. Кто-то тяжелый 2020 просто не пережил.Хабаровскстат эти исследования подтверждает, по его данным, в 2020 году оборот предприятий общепита уменьшился на 23%, если сравнивать с 2019 годом. А в абсолютных цифрах снижение составило 4,2 миллиарда рублей.- Среднее снижение товарооборота по отрасли - примерно 30%, - отметил на заседании краевого штаба Андрей Веретенников, заместитель председателя краевого совета по предпринимательству и председатель правления краевой ассоциации рестораторов. - Это позволяет оставаться на плаву, оплачивая аренду, выделяя средства на заработную плату работников и так далее, но о прибыли при этом речи не идет.Ночные клубы и прочие увеселительные заведения также подсчитывают убытки: попробуй заработать, если твой график ограничен временем с пяти утра до полуночи. Стоит отметить, что вопрос борьбы с эпидемией коронавируса и его негативным влиянием на экономику находится на личном контроле Михаила Дегтярева.Все время правительство Хабаровского края пыталось нащупать хрупкий баланс интересов населения и бизнеса. На одной чаше весов находились жизни и здоровье жителей региона, на другой - экономика и интересы предпринимательского сообщества и, собственно, интересы тех же жителей региона, многие из которых работают в коммерческой сфере. Как только эпидемиологическая обстановка стала лучше, власти инициировали смягчение ограничений.И вот свершилось. С 12 февраля ранее введенные ограничения, касающиеся времени работы общепита и проведения зрелищно-развлекательных мероприятий, будут отменены.- Показатели по заболеваемости постепенно снижаются, - прокомментировал такое решение Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края. - Одновременно мы сохраняем объемы тестирования, ведем масштабную кампанию по вакцинации жителей края. Принимаемые шаги и дисциплинированность большинства людей в соблюдении противоэпидемических мер позволяют нам постепенно снимать введенные ранее запреты.Впрочем, требования по рассадке посетителей и соблюдению масочного режима по-прежнему сохраняются.