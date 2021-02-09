Военно-транспортный самолет совершил жесткую посадку на Курилах. Борт летел из Хабаровска и неудачно сел на Итурупе.- Воздушное судно получило повреждения. - Ан-12 зацепился за бруствер при посадке, у самолета вырвало стойку шасси. Пострадавших и погибших нет, - рассказал источник «КП».Собеседник уточнил, что инцидент случился на аэродроме Буревестник. На острове сейчас бушует метель (сильный снег и ветер до 20 метров в секунду), вероятно, она и спровоцировала ЧП. По предварительным данным, самолет не промахнулся и сел на взлетно-посадочную полосу.Ан-12 - четырехмоторный военно-транспортный самолет, конструкция фюзеляжа обеспечивает удобную погрузку-разгрузку крупногабаритных грузов.