Властям Хабаровского края далеко не безразлично как живут в регионе люди с инвалидностью. Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, поручил создать для «особенных» детей все необходимые условия для их самореализации.- Хабаровский край - территория больших возможностей и эти возможности должны быть равные для всех, - говорит Михаил Дегтярев.Вот и Пифийские игры - мероприятие, где объединяются под эгидой искусства «обычные» и «особенные», вместе растут и творчески развиваются. В Хабаровском крае уже появились первые кандидаты на участие в Пифийских играх. К слову, перечень видов искусства, где ребята смогут показать себя, расширяется. Врио губернатора, например, посетил представление детской студии моды в ДК поселка имени Горького, куда пригласил и Наталью Крель, директора Союза специалистов и ведущих организаций инвалидов «Абилимпикс».- Дети чувствуют себя нужными - когда выходят на сцену, видят зрителей и слышат аплодисменты, - говорит Михаил Дегтярев. - Это дает силы и им, и их родителям. Поэтому мы поддержим все подобные начинания.Студию моды год назад открыла Елена Маликова. Здесь она учит обычных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья шить и дефилировать, ведь возможность самореализации в искусстве благотворно влияет на жизнь детей с инвалидностью. Но необходимо, чтобы такая возможность была не только в краевом центре, но и в муниципалитетах, поэтому Михаил Дегтярев сказал, что приложит все силы к реализации этого, чтобы кружки и секции в муниципальных образованиях могли включать детей в процесс.- Дети пробуют себя на сцене, а потом и в обществе чувствуют себя свободнее, чувствуют свой успех, - говорят родители «особенных» детей. – Поэтому мы хотим, чтобы они участвовали в Пифийских играх.Поэтому родители попросили добавить к перечню дисциплин игр еще и театр моды. Теперь ребята будут с еще большей охотой участвовать в Пифийских играх.