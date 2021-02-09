Итак, на носу самый романтичный праздник для влюбленных пар – День святого Валентина, а следом ему на пятки наступает еще один – 8 марта. И если девушки с днем всех влюбленных «справляются» вполне себе спокойно, то для мужчины выбор подарка для второй половинки превращается в настоящий квест. Поэтому, дорогие мужчины, к вам на помощь спешит «Комсомолка».Мы собрали воедино пять самых классных вариантов подарков, от которых ваша девушка точно придет в восторг.Первый, классический, но такой навсегда-очаровательный – это плюшевый медведь. В идеале он держит в лапках сердце. Девушки такие знаки внимания считают очень милыми и трогательными, так как медвежонок символизирует вас и вы словно дарите свое сердце.Второй подарок, не менее трогательный, но уже с намеком на более серьезное отношение – это ювелирное украшение. Это может быть подвеска в форме сердца, или серьги, да все что угодно из ювелирного магазина. Девушки, получая в подарок ювелирное украшение понимают, что их чувства взаимны и отношения движутся в правильную сторону.Третий вариант подарка – это парфюм. Но здесь нужно быть предельно аккуратным и избирательным. Не всякий аромат подходит девушке, поэтому стоит обратить внимание заранее на те главные нотки, которые источает ее парфюм, понять, что нравится девушке. Еще можно подарить ее любимые духи. Так вторая половинка увидит, с каким вниманием вы к ней относитесь.На четвертом месте – фотосессия. Современные девушки очень внимательно относятся к фотографиям. К тому, как они выглядят на снимках. Поэтому профессиональная фотосессия приведет в восторг любую кокетку. (Секрет от «Комсомолки»: все девушки в мире - кокетки).А вот пятый подарок – самый что ни на есть классический, но всегда безоговорочно актуальный – это букет цветов.Но цветы – это ведь так банально, это уже пережитки прошлого, это не на долго. Поэтому, мы предлагаем вам подарить не просто купленный в магазине букет, а сделанный своими руками, ну или сделанный на заказ. Вот тут-то девушки точно не устоят от такого проявления внимания и любви.Наша гостья, Мария Сабанова – рукодельница. Специально для «Комсомолки» она провела мастер-класс по изготовлению цветочного букета своими руками. Мы поделимся с вами секретами мастерства.- Букет из красивых атласных лент будет стоять у адресата вечно, - говорит Мария. Его прелесть в том, что сделать его может каждый, главное, максимальная усидчивость и скрупулезность.Мария рассказала, что в первую очередь нужно заготовить материал для будущего букета, для этого понадобятся атласные ленты того цвета, который больше нравится. Лучше, если это будет несколько цветов, обязательно сочетающихся друг с другом. Помимо лент нужны ножницы, игла с нитками, свеча, проволока, клей-пистолет, проволока, пенопластовая подушка и коробка, в которой и будут «расти» цветы, еще нужны элементы для декора, бусины, листья, стразы.- Нужно сделать заготовки для лепестков, для этого ленты нарезаются размером примерно по 10-12 сантиметров и края опаливаются огнем, чтобы не расползлись. Затем каждый отрез нужно сложить с двух сторон как оригами и стянуть ниткой на основании. Таких лепестков на один цветок нужно примерно 20 штук.Дальше мастерица показала, как каждый лепесток оборачивать и приклеивать к проволочному стеблю. Причем каждый последующий нужно накладывать на предыдущий с минимальным отступом.- Когда все лепестки будут прикреплены к стеблю, цветок будет готов. Нужно дать ему хорошенько просохнуть. Такие манипуляции нужно проделать со всеми запланированными цветами, - говорит мастерица.Когда все цветы будут готовы, их необходимо вставить в пенопластовую основу, которую предварительно следует приклеить на дно подарочной коробки. Так, букет будет уже сформирован.- Затем начинается самая приятная часть – украшение. Здесь фантазия может подсказать оригинальные способы декорирования.Самые простые – приклеить на несколько лепестков стразы или бусины, и добавить между бутонами зеленых листьев, - рассказывает рукодельница.Вот и все, прекрасный букет, сделанный своими руками для любимой девушки готов.Вы, конечно, можете не заморачиваться с рукоделием, а просто заказать такой чудесный букет у мастериц. Например, у нашей рукодельницы Марии. Однако помните, что букет сделанный своими руками обрадует девушку гораздо больше, чем купленный в магазине.Если у вас еще есть вопросы, вы можете написать на редакционный номер «Комсомольской правды» WhatsApp 8-962-223-38-83