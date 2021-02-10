Коронавирус в Хабаровском крае: вакцинация, заболеваемость на 10 февраля 2021 года

В крае продолжает действовать масочный режим Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Продолжается в Хабаровском крае послабление ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Так, коронавирусным штабом рекомендовано снять ограничения по времени работы предприятиям общепита и ночным клубам. Теперь они будут работать так, как до пандемии. Однако соблюдать противоэпидемиологические меры они все-же обязаны.

Рост заболеваемости стабильно снижается в Хабаровском крае, как отмечают в штабе. Продолжается массовая вакцинация населения против коронавируса. В край ожидается новая поставка вакцины – 50 тысяч доз.

По информации министерства здравоохранения Хабаровского края, за прошлые сутки в регионе зафиксировано 178 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. А 301 человек справился с недугом. К несчастью, за минувшие сутки от ковида умер еще один человек.

Всего в крае за пандемию ковидом переболело 46630 человек, а выздоровело – 42588 человек. Сейчас на лечении находится 3779 пациентов, 1012 из них в больнице, а 2767 - амбулаторно.

Есть и тяжелые пациенты, их 10, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Если смотреть заболеваемость по районам, то, как обычно, в Хабаровске больше всего заболевших - 117 человек. В Комсомольске-на-Амуре за прошедшие сутки выявили 10 новых случаев, в Хабаровском районе - 13, в Комсомольском районе - пять новых случаев, в Нанайском районе заболело шесть человек, в Верхнебуреинском районе – один, в районе имени Лазо – один. В Николаевском – один, в Аяно-Майском три человека заболели, в Охотском районе - 10, в Совгаванском районе четверо новых заболевших, в Вяземском – один новый случай.

Несмотря на послабление антиковидных ограничений, в крае продолжает действовать масочный режим.