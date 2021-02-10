В Хабаровском крае организованная группа незаконно вывозила лес в Китай. Банду интересовали ценные породы дерева. Контрабандисты успели незаконно экспортировать леса на 43 миллиона рублей. В закромах «черных лесорубов» нашли древесины на сумму более чем в восемь раз больше.Члены ОПГ оформляли на подконтрольные фирмы договоры аренды лесных насаждений. Всего банда взяла во временное пользование три участка общей площадью более 600 гектаров. С декабря 2020 по январь 2021 года таможенники задержали 800 кубометров леса, банда успела заготовить еще 26 тысяч кубометров древесины. Стоимость лесоматериалов оценили в 380 миллионов рублей.Специалисты взялись за компанию, которая экспортирует лесоматериалы. Проверка показала, что фирма предоставляла в таможню подложные документы, подтверждающие законность лесозаготовки. В офисах компании, пунктах отгрузки, домах и квартирах членов банды прошли обыски. Оперативники изъяли документы, печати, компьютеры, ноутбуки и сотовые телефоны, содержащие информацию о деятельности группы.- Организатор преступной группы заключен под стражу. По факту контрабанды стратегически важных ресурсов в отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов», - сообщили в пресс-службе Хабаровской таможни.Контрабандистам грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом до одного миллиона рублей. Расследование продолжается.