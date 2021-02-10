Алкоголь - коварная штука, которая может изменить человека до неузнаваемости и толкнуть на ужасные вещи. Олег (имя изменено - прим. ред.) под воздействием «огненной воды» совершил самое страшное - убил собственную пожилую мать. А все началось с того, что женщина устала от безалаберности сына и сообщила ему об этом.Женщина жила в Краснофлотском районе вместе 59-летним Антоном. Хабаровчанин в своем немалом возрасте только и делал, что бездельничал, пил и не хотел искать работу. Из-за этого престарелая мать часто ругала сына, родственники ссорились, и на этом все заканчивалось.В роковую ночь, 7 февраля 2021 года, Олег снова взялся за бутылку. Хабаровчанка не упустила возможности упрекнуть безалаберного сына, из-за чего завязался конфликт. Но ссора оказалась более жаркой, чем прежде. Разгоряченный Олег «махнул рюмку» и накинулся на престарелую мать с кулаками. Хрупкий организм женщины не выдержал - хабаровчанка от полученных травм скончалась на месте.Пьяный сын убежал из дома. Труп женщины нашли, по неподтвержденной информации, соседи и вызвали оперативные службы. Полицейские стали искать изверга, и на следующий день Олег оказался в цепких руках правоохранителей.- Уголовное дело незамедлительно возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Проведен тщательный осмотр места преступления, изъяты предметы и вещи, имеющие значение для дела, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.Олега отправили в СИЗО. Мужчине грозит до 15 лет колонии.