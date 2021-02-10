В хабаровском торговом центре «Броско Молл» на третьем этаже открылась выставка известного хабаровского фотографа Дмитрия Перегудова, которая посвящена врачам и медработникам, отличившимся в борьбе с коронавирусной инфекцией. Посмотреть на «Героев нашего времени» можно будет до конца февраля.- Из-за короновируса героями нашего времени стали врачи и другие медицинские работники. Конечно, на выставке представлены не все – борьбу с опасной инфекцией в крае ведут свыше 6 тысяч медработников, это не считая волонтеров и ординаторов, да и просто тех, кто помогает врачам. На выставке здесь у нас врачи, но я считаю, что герои и те, кто брал свою машину и просто возили врача по участку. Герои – студенты, кто приходил в поликлинику измерять температуру. Это движение души. Ковид проявил все лучшие качества, что есть у жителей края. Это огромная заслуга абсолютно всех, - сказал на церемонии открытия Евгений Никонов, зампред председателя правительства края по социальным вопросам.Не останутся в стороне и люди, которые помогали медработникам в борьбе с ковидом. В скором времени по инициативе врио губернатора Михаила Дегтярева должен быть утвержден почетный знак «За заслуги в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Хабаровского края».- Эта награда скоро появится. Это будет тот знак, с помощью которого можно будет отметить не только медработников, но и волонтеров, педагогических и социальных работников, - уточнил Евгений Никонов.