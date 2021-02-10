Последствия урагана в Магадане 10 февраля 2021: сорванные крыши домов, поврежденные автомобили

На Колыме бушует снежный циклон. Фото: соцсети

Последствия урагана в Магадане 10 февраля 2021 - в городе повреждены крыши домов, автомобили, рекламные конструкции. Уже несколько дней область находится в очаге сильного снежного циклона. Пик непогоды пришелся на утро 10 февраля - из-за ураганного ветра повреждены крыши домов, автомобили, рухнуло несколько конструкций. В городе введен режим повышенной готовности, а в границах наиболее пострадавших районов введен режим ЧС.

Сильный ветер срывает крыши домов. Фото: соцсети

Максимальные порывы ветра, которые достигали 33 м/с, зарегистрированы на востоке Ольского городского округа. В самом Магадане скорость ветра - 24 м/с. На оперативный телефон МЧС от жителей области поступают многочисленные сообщения об обрушении слабо укрепленных конструкций, повреждении кровель жилых домов, поврежденных автомобилях. В интернете появились ролики местных жителей, на которых сильный ветер рвет в клочья покрытия крыш и сайдинг на домах. Город завалило хаотично наметенным мусором.