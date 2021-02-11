«Машины носятся, как угорелые»: хабаровчане жалуются на оживленное движение возле школ

Хабаровчане жалуются на оживленное движение возле школ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

От жителей Хабаровска поступают жалобы на водителей, которые нарушают скоростной режим и не соблюдают безопасность при движении около школ и детских садов.

- Возле детского сада №204 в Южном микрорайоне от улицы Суворова есть проезд, который ведет к школе №52. По нему машины носятся, как угорелые, так как родители по этой дороге утром детей отвозят в детский сад. Школьники вынуждены идти прямо по проезжей части, так как там нет пешеходной дорожки, - рассказывает местный житель Евгений Борисов.

Причину этой проблемы, помимо отсутствия пешеходной дорожки, некоторые видят в отсутствии такой ограничительной меры, как лежачий полицейский. Такую картину можно наблюдать по переулку Трубному, где располагается «Правовой лицей» (бывшая школа №11). Помимо очень оживленного движения, здесь вдоль дороги плотно припаркованы автомобили, которые загораживают обзор.

- На пешеходном переходе по переулку Трубному очень оживленное двустороннее движение автотранспорта. При этом отсутствует и светофор, и лежачий полицейский. Детям очень опасно переходить данный участок дороги, водители часто не снижают скорость и не останавливаются, чтобы пропустить детей, которые регулярно пользуются данным пешеходным переходом при посещении школы. При этом если посмотреть на другие учебные заведения нашего города, находящиеся в центре, то у них установлены лежачие полицейские, даже находящиеся в непосредственной близости со светофорами, где справедливость? - негодует хабаровчанка Оксана Боброва.

По всем поступившим заявлениям контролирующими органами будут проведены проверки.