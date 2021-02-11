Хабаровск был и остается культурной столицей Дальнего Востока. Город лидирует по количеству и, самое главное, качеству театров, музеев, домов культуры, культурно-просветительских центров, галерей. Причем не только государственных – в последние годы в эту сферу активно заходят частные лица и некоммерческие организации.В 2018 году в Хабаровске был основан Центр развития современного искусства и культуры «Артсерватория». Организаторы хотели создать площадку, на которой могли бы собираться люди с разными интересами, но одинаково любящие искусство. Здесь проводят выставки и мастер-классы, читают лекции и собирают музыкантов – словом, делают все, что в Хабаровске сформировалось полноценное арт-сообщество.Сейчас в Центре проходит выставка «Невельской: плоды воображения». История знаменитого путешественника, исследователя Дальнего Востока представлена в комиксах. Выставку посетили Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, и Николай Рябов, прокурор Хабаровского края.Обитатели «Артсерватории» решили воспользоваться случаем и напрямую обсудить с главой края свои проекты и предложения. Основатели художественной мастерской «Палуба» выразили желание участвовать в краевых культурных мероприятиях и сразу поделились несколькими идеями. Творческая мастерская «КнижЖучки» рассказали о своем проекте городского семейного фестиваля «Творческий субботник» и альбоме «Конструктор прогулок по Хабаровску», который поможет «собрать» маршрут на свой вкус.Слушая представителей арт-сообщества, Михаил Дегтярев одобрительно кивал. Главу края явно обрадовала активность социальных предпринимателей.- Мы обязательно пригласим вас стать соорганизаторами краевых фестивалей, - заверил арт-сообщество виро губернатора. – Если предприниматели с активной гражданской позицией и высокой социальной ответственностью хотят быть нашими союзниками, значит правительство края пойдет навстречу.Глава региона передал тем, кто только собирается реализовать себя в этой сфере, напоминание: в марте мининвестразвития и предпринимательства Хабаровского края начнет принимать заявки на признание субъекта МСП социальным предприятием. Этот сегмента бизнеса пользуется в крае рядом преференций, а с 2021 года ему будут предоставлять субсидии и гранты на возмещение части затрат.Предпринимателям, работающим в социальной сфере, не зря уделяют такое внимание. Дело в том, что есть задача: перевести оказание соцуслуг на коммерческие рельсы, где заказчиком выступает государство, а исполнителем – бизнес. В первую очередь выиграет от этого потребитель: в условиях жесткой конкуренции повысится качество оказания услуг.