Майор полиции в Хабаровске уволена за странное видео, которое попало на просторы интернета. На нем участковый уполномоченный полиции снимает себя под трек про «пускание газов» и строит гримасы. Кадры облетели местные паблики и получил массу отзывов от пользователей социальных сетей.TikTok - платформа, где пользователи снимают видео под музыку. Контент разномастный, как и контингент. Кого здесь только не встретишь: танцующих военных, важных содержанок, очаровательных котиков и тому подобное. Решила поддаться молодежным веяниям и майор полиции Хабаровска Ирина В. (имя изменено - прим. ред.).Доподлинно неизвестно насколько популярный профиль был у 34-летней женщины - свой аккаунт она удалила после скандала. С точностью можно сказать, что видео про разные виды «пускания газов» стало самым просматриваемым и «залетело» бы в «реки» (так на платформе называют рекомендации). На кадрах Ирина в полицейской форме с погонами майора кривляется под незамысловатые слова: «Выпусти газы», как робот, пусти «шептуна»». Видео попало руководству полиции, главные правоохранители региона посчитали, что оно порочит честь сотрудников органов внутренних дел.- В ходе мониторинга сети Интернет выявлен видеоролик с участием участкового уполномоченного полиции одного из отделов полиции города Хабаровска, кадры которого порочат честь сотрудников органов внутренних дел. В отношении указанного сотрудника - автора и участника видеоролика, проведена служебная проверка, по результатам которой она уволена из органов внутренних дел. Также дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за состояние работы с личным составом, - прокомментировала Ирина Щеголева, начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Хабаровскому краю.Пользователи соцсетей к видео отнеслись двояко. Некоторые категоричны: «Как можно снимать видео с таким текстом, да еще и в форме!», вторые же не видят ничего противозаконного: «А что криминального она сделала?», - удивляются люди. Коллеги Ирины осуждают поступок и говорят: «Если хочешь снимать такие видео, делай это не по форме и никуда не выкладывай».