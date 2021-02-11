Экс-мэр Ванино отправится в колонию за взятки в 1,2 миллиона рублей

За весь 2019 год экс-мэр не один раз получал взятку. Фото: Официальный сайт администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского района Хабаровского края

Бывший глава Ванино отправится в колонию строго режима за взятки в крупном размере. Следствие считает, что экс-чиновник покровительствовал компании, которая исполняла муниципальные контракты, связанные с дорогами и благоустройством. За это бывший мэр рабочего поселка получал вознаграждения.

Обвинение считает, что экс-градоначальник за весь 2019 год не один раз получал взятку за общее покровительство и попустительство по службе. Взамен бывший чиновник беспрепятственно принимал работы в рамках исполнения муниципальных контрактов. Договоры касались благоустройства, содержания, капитального ремонта территории и автомобильных дорог. Общий размер взяток составил более 1,2 миллиона рублей.

В феврале 2020 года Александра Орлова задержали. Уголовное дело было возбуждено по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере». Суд отправил экс-главу Ванино в колонию строго режима на четыре года и шесть месяцев. Также бывший мэр должен уплатить штраф в 3,6 миллиона рублей.

- Суд назначил ему наказание с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий, на государственной службе и в органах местного самоуправления, на срок восемь лет, - добавили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Решение суда в законную силу не вступило.