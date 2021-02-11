С 1 марта открывают Кипр, поедут ли хабаровчане?

С 1 марта Кипр открывает границы для туристов из 56 стран Фото: Михаил ФРОЛОВ

Республика Кипр открывает границы для туристов. С 1 марта жители 56 стран, в том числе России, смогут посетить средиземноморский остров. Возобновлена выдача виз. Проявляют ли хабаровчане интерес к этому направлению?

- Несмотря на официальное объявление открытия границ, пока непонятно, как будут формироваться тургруппы. В этом направлении все еще нет рейсов, поэтому остается только ждать. Кроме того, все вылеты будут либо из Москвы, либо из Санкт-Петербурга. Хабаровчане пока не проявляют интерес к Кипру, - рассказала директор одной из хабаровских турфирм.

Ценник на путевку будет «кусаться» - самый скромный турпакет начинается от 75 тысяч рублей на человека. Прибавить сюда еще 25-30 тысяч на билет в столицу и двухнедельный отдых «влетает в копеечку». Льготные билеты в Москву и Санкт-Петербург могут снизить финансовую нагрузку, однако их еще надо успеть купить.

Пока же основным направлением остается Турция и Танзания. Туроператоры отмечают повышенный интерес к африканской стране последнее время. Все больше желающих хотят посетить легендарные Занзибарские острова. Еще один плюс в пользу Танзании – при въезде не требуют справки о коронавирусе.

Кипрские же власти поделили 56 стран, для туристов из которых откроют границы, на три группы в соответствии с ситуацией по заболеваемости коронавирусом. В зеленую группу войдут все страны ЕС, в оранжевую — государства Европейской экономической зоны, Великобритания и Швейцария, а в красную — остальные страны из списка, в том числе Россия. Пассажирам, прибывающим из стран зеленой группы, не нужно будет проходить тест на COVID-19. Пассажиры, вылетающие из стран оранжевой группы, будут обязаны предоставить отрицательный тест перед посадкой в самолет. Пассажирам, прибывающим из стран красной группы, нужно пройти тестирование не ранее чем за 72 часа до посадки и сразу после прибытия.

Если по прибытии результат теста на коронавирус окажется положительным, пассажира отправят на лечение, а расходы на проживание, еду и лекарства возьмет на себя правительство.