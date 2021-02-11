В Магадане парень пытался забраться в чужую квартиру и застрял в форточке деревянного окна

Форточка стала настоящей ловушкой для молодого человека. Фото: Магаданский филиал ДВРПСО МЧС России

Около полуночи спасатели Магаданского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда получили необычный вызов. Им сообщили, что в окне квартиры на втором этаже многоквартирного дома торчит мужчина, похоже, застрял. Слышны его крики о помощи.

Спасатели удивились, но приехали. Картина, открывшаяся им, была живописна: в форточке деревянного окна была видна нижняя половина человека. Было заметно слабое движение. Сотрудники МЧС постучали в дверь, но никто не открывал. При этом крики застрявшего были слышны даже на лестничной площадке. В итоге спасатели приставили лестницу-трехколенку к внешней стене дома, поднялись, открыли окно и зашли в квартиру.

Спасатели довольно быстро распилили деревянное окно и вызволили пострадавшего. Фото: Магаданский филиал ДВРПСО МЧС России

Там их встретила заспанная и немного напуганная хозяйка дома. Спасатели осмотрели застрявшего гражданина и вынесли вердикт: надо пилить. Не гражданина, разумеется, а раму. Достали цепную электропилу, накинули на парня одеяло для безопасности и довольно быстро высвободили его. Самостоятельно встать на ноги молодой человек смог лишь спустя время - в форточном плену он провисел около часа.

Держаться на своих ногах парень не смог - он почти час на холоде просидел в крайне неудобной позе. Фото: Магаданский филиал ДВРПСО МЧС России

Конечно же, у всех возник один вопрос: как парень вообще оказался в такой ситуации? Не циклоном же надуло (последние дни в Магадане бушевала метель с сильным ветром). Объяснение застрявший дал туманное: некий друг попросил его забраться в эту квартиру, потому что не мог попасть через дверь. С козырька над подъездом добрался до окна, выбил стекло в форточке, полез, но застрял. К счастью, смог дотянуться до мобильника и вызвать спасателей.

Эту версию теперь проверяют сотрудники полиции. Скорее всего, парень - крайне незадачливый квартирный вор.