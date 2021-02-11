Обнаружилось второе видео «пукавшей» экс-майора полиции из Хабаровска

Хабаровчанка, уволенная из МВД за непристойное видео в TikTok, оказывается, частенько записывала похожие произведения. В соцсетях обнаружилось еще одно видео, на котором опальная тиктокерша превращается в лошадь.Женщину уже уволили из полиции. Однако, как стало известно, об инциденте в органах узнали еще шестого февраля. Тогда же в отношении нее провели проверку и приняли дисциплинарное решение.Сейчас посмотреть на старые записи невозможно - экс-майор полиции уже удалила свой аккаунт в TikTok. Однако в соцсетях остались сохраненные копии. Пользователи пабликов и телеграм-каналов к видео отнеслись двояко. Некоторые категоричны: «Как можно снимать видео с таким текстом, да еще и в форме!», вторые же не видят ничего противозаконного: «А что криминального она сделала?», - удивляются люди. Коллеги Ирины осуждают поступок и говорят: «Если хочешь снимать такие видео, делай это не по форме и никуда не выкладывай».