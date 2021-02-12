«Аэрофлот» 12 февраля открыл продажу льготных авиабилетов для дальневосточников. Напомним, что пользоваться субсидированными перевозками теперь могут все жители ДФО. Условие - регистрация в одном из дальневосточных регионов.Авиакомпания открыла продажи льготных билетов в Москву из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана. Стоимость - 10200 рублей в одну сторону. Прямых рейсов в Санкт-Петербург перевозчик не выполняет, соответственно, субсидируемого тарифа по этому направлению нет. Льготные билеты в Северную столицу будут отпускать другие авиакомпании. Какие - будет понятно после старта продаж.В офисах «Аэрофлота» сейчас скапливаются очереди из желающих купить льготные билеты. Как рассказал источник в авиакомпании, на помощь приехали сотрудники из других регионов. Почти в каждом офисе работают волонтеры, которые помогают забронировать билеты и сделать ксерокопии документов для оформления. Время работы отделений авиакомпании будет увеличено.Кстати, чтобы забронировать льготный билет, не обязательно стоять в огромной очереди. Все можно сделать на сайте. Достаточно зайти в раздел «Спецпредложения», затем в «Субсидированные перевозки». Кликаете по оранжевой кнопке «Оформить субсидированный билет», выбираете направление, вводите данные и загружаете качественную фотографию (или скан) основной страницы паспорта и разворота с пропиской. Для ребенка в возрасте до 14 лет необходимы свидетельство о рождении, справка по форме 8 (свидетельство о регистрации по месту жительства). Далее авиакомпания проверит документы и вынесет свой вердикт.