Сильный ветер развернул самолет боком во время посадки в Магадане

Планируя, машина приближается к земле, но боковой ветер разворачивает воздушное судно Фото: Скриншот с видео

Пилоты пассажирского самолета в Магадане смогли совершить посадку во время неблагоприятной погоды. В тот момент в регионе дул сильный ветер, воздушное судно буквально развернуло. Посадка попала на видео, кадры моментально облетели социальные сети.

Аэробус с пассажирами заходит на взлетно-посадочную полосу, самолет потряхивает в небе. Планируя, машина приближается к земле, но боковой ветер, судя по видео, разворачивает воздушное судно. В таком положении самолет приземляется, пилоты выравнивают аэробус, из под колес шасси идет дым от трения. Воздушное судно совершило успешную посадку.

Появились сообщения о том, что инцидент случился накануне, когда в Магдане бушевал циклон, срывая крыши с домов. Якобы все рейсы были отменены, но аэробус почему-то проник в опасное воздушное пространство города. Оказалось, что кадры были сделаны гораздо раньше.

- Это видео четырехмесячной давности. Вчера и позавчера (10 и 11 февраля - прим. ред.) аэропорт работал в штатном режиме, как и в тот момент в ноябре. Пассажиры и экипаж после посадки были целы и невредимы. Для Дальнего Востока это абсолютная норма, летчики и летные составы настолько подготовлены, что боком посадить самолет для них не проблема, - рассказал «КП» Максим Сальников, начальник службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов международного аэропорта Магадана.

Социальные сети аплодируют асам. Реакция однозначна: «Дело сделано, и пусть с риском, но качественно, молодцы, пилоты».