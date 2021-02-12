Необычный заказ поступил в один из сервисов такси Москвы – мужчина заказал поездку из столицы в Хабаровск. Агрегатор оценил стоимость поездки в 250 тысяч рублей. Клиент согласился, нашелся и водитель. Пассажир объяснил свое решение врожденной аэрофобией – он боится летать на самолетах.В одном из телеграм-чатов разгорелась нешуточное обсуждение подробностей поездки. Многие сравнивали путешествие с оскароносным фильмом «Зеленая книга». Вот несколько комментариев пользователей:- На эти деньги мог бы целый вагон выкупить.- Ехать, наверно, недели две? За две недели работы 250 тысяч – я бы тоже поехал.- Не забывай, что еще обратно ехать, масло менять, ходовку чинить по итогу. Не выгодно это.- Будет теперь, что вспомнить, и водителю и пассажиру.- За эту сумму он мог бы машину купить и поехать самому. И вообще, у него что, боязнь поездов?- Идеальный вариант, чтобы не светиться с паспортом. Вдруг он сильно «накосячил».Как рассказал один из хабаровских таксистов, подобные заказы поступают часто, но редко кто берется их исполнять.- Пару лет назад мне поступил заказ на поездку из Хабаровска в Москву. Стоимость путешествия оценили тогда в 150 тысяч рублей. Я, естественно, отказался, так как прикинул, во сколько мне потом обойдется ремонт. Но такие заказы есть, и некоторые за них берутся, - рассказал собеседник.