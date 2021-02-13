«Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя…» - прекрасно подойдут слова классика к нашей местной погоде. Но не на эти выходные, а на следующую неделю. Хабаровский край ожидает мощный циклон, и все, как полагается - снег, ветер, метель, тепло. А вот что ждет нас, жителей края, в ближайшие выходные, 13 и 14 февраля?Температура этой зимой и весной уже точно не упадет за отметку в -20 градусов. И это, безусловно, радует, нынешняя зима подморозила регион. Так что в эти выходные уже будет подана заявка на весеннюю погоду. В субботу в Хабаровске будет тепло, ртуть уже буквально заползает за отметку 0 градусов по направлению вверх. Это подтверждает и Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС.- Завтра днем уже около нуля. Даже с небольшим стремлением к плюсу, - говорит метеоролог в прямом эфире радио «Комсомольская правда». - Но скажу сразу, что самый теплый день в ближайшее время - это суббота, 13 февраля.Что касается будущего, то Галина Брынцева рассказала, что на следующей рабочей неделе еще будет небольшой заток холода, но он пробудет у нас кратковременно, один-два дня, температура может опуститься до -8 градусов. И все, курс будет уже на весну.С краевой столицей все понятно, суббота будет теплой, в воскресенье мороза также не будет. А вот что будет твориться с погодой в остальных районах региона?На юге Хабаровского края кое-где пройдет небольшой снежок, хотя днем температура уже хорошая, до +2 градусов, ночью еще до -10.В центральных районах региона тоже будет идти снег, но уже на один градус теплее, чем на юге края, +3 днем.А вот север - на то и север. Температура будет максимум нулевая днем, а ночью подморозит до -18. Да и ветер неслабый, до 14 метров в секунду.В общем, жители Хабаровского края могут смело идти гулять в эту субботу, пока еще можно прожить и прочувствовать прелесть зимнего времени года, покататься на коньках, на горках и просто погулять на свежем воздухе.