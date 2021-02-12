ЭЛЬБАНСКАЯ СНЕЖИНКАМы с коллегами-журналистами в этой колонии были почти сразу же после открытия в 2016 году. В плане главное здание «Снежинки», похоже на семилучевую снежинку, за что и получила свое прозвище. Тогда, пять лет назад, она только наполнялась контингентом.Со всех концов страны в маленький Эльбан по этапу свозили серийных убийц, маньяков, насильников, террористов - бывших постояльцев «Черного дельфина», «Белого лебедя», «Полярной совы» и других спецколоний для тех, кому смертную казнь заменили «вечным» сроком.Сейчас «Снежинка» почти укомплектована. Здесь 262 заключенных, отбывающих пожизненный срок, есть 20 человек, сидящих на строгом режиме - это, в основном, обслуга, и еще пятеро на общем режиме - их задача обслуживать тех, кто сидит на строгом. Причем все устроено так, что между собой «разнорежимные» заключенные никак не пересекаются. Всего же колония может принять 270 профильных сидельцев. Так что некоторые «гости» имеют отдельные «номера».Высоченные стены, опутанные современной «колючкой», которая не только колет, но и режет. Никаких вышек и «вохры с наганами» - их заменили лазерные дальномеры, детекторы движения, видеокамеры. Хотя собаки, конечно, еще остались - на всякий случай. Говорят, система охраны здесь, как в Домодедово, а может, и еще лучше.Здание колонии («Снежинка» - это именно колония особого режима, а не тюрьма) построено по шведскому проекту и обошлось бюджету в кругленькую сумму - что-то около миллиарда рублей, открытие объекта из-за перебоев в финансировании постоянно переносилось но, в конце концов, его все же достроили.Побег из ИК №6, утверждают сотрудники, в принципе невозможен, поэтому местные постояльцы передвигаются по колонии без наручников и называют «Снежинку» курортом. Чисто, светло, кормят три раза в день, раз в день прогулки, два раза в неделю баня. Краткосрочные и долговременные свидания. Кроме того, заключенные здесь неплохо зарабатывают, изматывая суды и администрацию жалобами. Как это происходит и зачем им деньги - напишу в следующем материале.ПОЖИЗНЕННОЕ - ЭТО ОЧЕНЬ ДОЛГОНу как долго? Навсегда и даже после смерти. Когда срок на земле выйдет, заключенного похоронят рядом с колонией. И терять таким людям нечего. За каждым - моря крови и горы трупов. У каждого за плечами история, за которую продюсеры в Голливуде точно передерутся - снимай хоть триллер, хоть фильм ужасов.«Комсомолка» уже писала о Максиме - заключенном, приехавшим знакомиться с родителями будущей жены и убившем шесть человек, включая женщин и детей. Парень, получивший «пожизненное», даром времени не терял и уже за решеткой нашел себе новую невесту, но за границей. Девушка в восторге от молодого человека, говорит - нашла родственную душу. Учит русский, мечтает приехать. Правда, ее интеллигентные родители в ужасе… но это тоже другая история.Иван Иванов (фамилия и имя изменены по просьбе администрации учреждения), приговоренный к расстрелу, а потом к пожизненному за грабежи и многочисленные кровавые убийства, написал книгу о громком уголовном деле. Сейчас дописал уже вторую о своей нелегкой судьбе и поисках бога, теперь ищет экранизаторов, чтобы снять художественное кино.- Не знаю, есть ли среди вас верующие, но мне вот в камере бог открылся, - рассказывает Иван Иванов. - Открылся так явно, что я теперь не просто верю, что бог есть, а знаю об этом. Вот нас в школе убедили, что я произошел от обезьяны, в какой-то момент я в это поверил и в какой-то момент стал жить по законам джунглей, и попал в клетку. У меня восемь ограблений магазинов, рэкет и шесть убийств, в том числе и сотрудников милиции. Сейчас я сожалею об этом, особенно когда уверовал. История интересная: я в камере смертников месяц сидел со своим родным братом. Ему потом смертную казнь заменили 15-летним заключением. Сейчас он уже освободился, живет, у него трое детей, занимается музыкой.Вообще, многие оказавшиеся в колонии особого режима приходят к богу. Ну, или делают вид, что приходят, кто ж их разберет? Илья Тихомиров - террорист, взорвавший Черкизовский рынок в Москве (14 убитых, более 40 пострадавших) - пишет иконы, мечтает о свободе, которую, наверное, не увидит никогда.Выйти из этой колонии теоретически возможно - после 25 лет за решеткой каждый имеет право подать документы на условно-досрочное освобождение. Но ни одного случая, чтобы прошение удовлетворили, в России пока не было. В комиссию по помилованию входят родственники погибших, так что тут без вариантов.