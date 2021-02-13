Коронавирус в Хабаровском крае: вакцинация, заболеваемость на 13 февраля 2021 года

Вакцинация идет полным ходом Фото: Петр МОЛОТОВ

165 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 246 человек. При этом зафиксирован 1 летальный исход.

Больше всего заболевших в Хабаровске - 110 человек, потом идет Комсомольск, где ковид выявлен у 31 горожанина, на третьем месте Комсомольский район с 10 пострадавшими.

Для лечения больных развернуты 1504 койки. Свободно - 589. 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии и подключены к системам ИВЛ. Всего на лечении находятся 3489 человек. В том числе 915 - стационарно, 2574 - амбулаторно.

Всего с начала пандемии ковид зарегистрирован у 47139 жителей Хабаровского края.