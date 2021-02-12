Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, снова находится в командировке по районам региона. Один из важных пунктов в повестке дня главы края - инспекция объектов социальной инфраструктуры Комсомольска-на-Амуре.ПОЧЕМУ СРЫВАЮТСЯ СРОКИБуквально в первые дни назначения Михаил Дегтярев обратил внимание на то, что на многих важных для жителей стройках срываются сроки сдачи. И заявил подрядчикам: больше такого в крае не будет.Сейчас в Комсомольске-на-Амуре в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города возводится, например, Региональный центр развития спорта. Здесь можно будет проводить занятия по акробатике, художественной гимнастике, скалолазанию и другими видами спорта. Трибуны рассчитаны на 300 зрителей.Отставание от графика по объекту - 166 дней, ввести в строй его должны были еще в декабре 2020 года. Напомню, сметная стоимость работ (по госконтракту, то есть за счет федеральных средств) - около одного миллиарда рублей.Михаил Дегтярев прямо поинтересовался у представителя подрядчика: когда будет сдан объект?- С проектом серьезные проблемы, с тем, что здесь много что обещали, но не сделали до нас. Работа предстоит серьезная, многоэтапная, но нужно этот объект завершить, - подчеркнул Михаил Дегтярев.Замдиректора подрядной организации Артем Овсепян заверил главу края: проблем с завершением строительства почти нет, но нужно изыскать еще деньги. Дело в том, что проектировщики не заложили в смету стоимость штукатурки в гимнастическом зале. Видимо, предполагалось положить краску прямо на бетон. Минстрою края надо изыскать свыше 20 миллионов рублей на эти работы.НЕДОЧЕТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯС детским больничным комплексом ситуация более серьезная. Подрядчик собирается законсервировать объект, работы на нем были приостановлены в 2019. В комплекс по плану входят детская поликлиника на 500 мест, стационар на 232 койки и консультативное отделение мощностью 300 приемов в смену. Общая стоимость объекта 2,25 миллиарда рублей. Однако оказалось, что этих денег катастрофически не хватает. При проектировании не учли множество специфических требований, предъявляемых к объекту здравоохранения, и не взяли в расчет затраты на оборудование. Реальная сумма - 5,94 миллиада рублей. О выделении недостающих средств придется договариваться с федеральным Минздравом.Схожая история и со стадионом «Авангард»: реконструкцию оценили в 445 миллионов рублей, однако «за время пути собака смогла подрасти» - из-за роста цен на материалы и расширения перечня работ стоимость увеличилась на 240 миллионов рублей.Вопросы финансирования проблемных объектов Михаил Дегтярев будет решать по возвращении в Хабаровске совместно с профильными ведомствами.