Бензиновый коллапс в Хабаровском крае оказался следствием высокого спроса на нефть на мировых рынках. Веревочка начала виться с осени 2020 года. Тогда цены в валюте поднялись, а курс рубля оставался низким. Оптовикам стало выгодно сбывать топливо на внешние рынки, тогда как заправки внутри страны пустели. Это привело к росту отпускных цен на российском рынке. В правительстве Хабаровского края проанализировали причины, приведшие к дефициту бензина.Правительство страны распорядилось увеличить обязательные объемы продажи на бензиновой бирже с 10 до 11 процентов. Но меры оказалось недостаточно, лишь немного стабилизировались биржевые цены. Не отыграл повышение и механизм демпфера, призванный через сборы с нефтяников с помощью налоговой ставки регулировать потоки, направляемые на внешний и внутренний рынки.Топливный кризис уже шагал по стране, когда на модернизацию встал хабаровский нефтеперерабатывающий завод. Аналогичные проблемы были в других регионах как России, так и ДФО, которые не зависят от поставок ХНПЗ. Например, как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, перебои с бензином были в Татарстане, Новосибирской области, Забайкалье и так далее. Люди также по нескольку часов стояли на заправках.Получается, что Хабаровский край и ситуация с топливом в нем оказалась далеко не уникальной в масштабе страны. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев направил вице-премьеру РФ Александру Новаку ряд предложений, призванных улучшить ситуацию со снабжением региона топливом и не допустить его дефицита на розничных АЗС. Также в регионе планируется создать штаб по снабжению населения горючим, чтобы в ежедневном режиме следить за ситуацией на топливном рынке.Что касается роста цен на бензин, то в ситуации уже разбираются федеральные ведомства и УФАС. В обозримой перспективе выход, устраивающий всех, будет найден.