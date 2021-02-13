Съемки фильма к юбилею Волочаевской битвы стартовали в Хабаровске

В Хабаровске проходят съемки фильма к 100-летию Волочаевской битвы. Фото: Егор Козорез

Военно-исторический фестиваль «Волочаевские дни» проходит уже пятый год подряд. В этот раз организаторам пришлось передислоцироваться с Волочаевской сопки в ЕАО на хабаровский аэродром ДОСААФ. Одним из главных моментов фестиваля должен стать старт съемок документального фильма к юбилею Волочаевской битвы, который состоится в феврале 2022 года.

В Хабаровске проходят съемки фильма к 100-летию Волочаевской битвы. Фото: Егор Козорез

Идея снять подобный историко-культурный экскурс в важнейший период Гражданской войны пришла трем организаторам некоммерческого объединения «ДАРИБ» - Дмитрию Щербакову, Егору Козорезу и Алексею Елашу.

- Мы выиграли губернаторский грант от министерства внутренней политики края, а также организовали кампанию по сбору средств на съемку и производство фильма. Пока на текущий момент собрано чуть более 20 тысяч рублей из требуемых 175 тысяч, но работа над проектом уже идет полным ходом. К съемкам привлечем профессиональных операторов, многие батальные сцены будут сняты с дрона, - рассказал один из авторов фильма Егор Козорез.

В Хабаровске проходят съемки фильма к 100-летию Волочаевской битвы. Фото: Егор Козорез

В реконструкции Волочаевской битвы участвуют свыше 30 человек из военно-патриотических клубов. Старт основного действа намечен на 15.00.

По окончании съемок будет смонтирован 30-минутный фильм, который будет показан в школах 4 субъектов, на территории которых и происходили основные действия того периода Гражданской войны – Амурской области, ЕАО, Хабаровском крае и Приморье. Кроме этого будет создана расширенная, 60-минутная версия фильма, куда войдет дополнительный материал.