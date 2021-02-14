Коронавирус в Хабаровском крае: вакцинация, заболеваемость на 14 февраля 2021 года

В регионе с начала пандемии зарегистрировано 47300 случаев заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Хабаровском крае коронавирус нашли у 161 человека. Справились с опасной инфекцией 241 пациент. Пока есть и тяжелые пациенты, их 11 человек. Все на аппаратах ИВЛ. За сутки зарегистрирована еще одна смерть от инфекции.

В Хабаровском крае развернуто 1364 ковидные койки, из них остаются свободными 451.

Заболеваемость в цифрах по районам региона следующая: в Хабаровске выявлено за сутки 101 новый случай ковида, в Хабаровском районе - семь, в Комсомольске-на-Амуре - восемь заболевших, а в Солнечном районе - 18. В Нанайском и Аяно-Майском районах по шесть человек заболели за сутки, в Ванинском и имени Лазо - по четыре. В Ульчском районе три новых случая.

В регионе с начала пандемии зарегистрировано 47300 случаев заражения коронавирусом. Побороли опасную инфекцию 43624 пациента, 3408 человек получают лечение. Ковид стал причиной смерти 268 жителей региона, сообщает минздрав Хабаровского края.