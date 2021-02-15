Турист сорвался с обрыва на горе в Магаданской области

Утром, 15 февраля, на место вылетел вертолет Ми-8 со спасателями и медиками на борту Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В Ольском районе турист сорвался с обрыва во время восхождения на гору. Инцидент случился 14 февраля. На эвакуацию мужчины направились десятки спасателей и вертолет.

Компания из двоих мужчин и женщины решила покорить гору Армань. Один из альпинистов сорвался с обрыва. Спутники пострадавшего спустились к вечеру и сообщили о произошедшем спасателям. К месту ЧП выдвинулись сотрудники ближайшей пожарной части и спасотряда со снегоходами и альпинистским снаряжением, а также скорая помощь.

К месту ЧП выдвинулись сотрудники спасотряда со снегоходами и альпинистским снаряжением Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Утром, 15 февраля, на место вылетел вертолет Ми-8 со спасателями и медиками на борту. О характере травм, которые получил упавший мужчина, не сообщается. По неподтвержденной информации, альпинист погиб. Точные данные будут после того, как вертолет доберется до места.

- Всего привлечено 34 человека и 14 единиц техники, из них от МЧС десять человек и четыре единицы техники, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Магаданской области.