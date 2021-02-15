Владимир Путин планирует встретиться с врио губернатора Хабаровского края

В Кремле сообщили о встрече президента РФ и Михаила Дегтярева Фото: Правительство Хабаровского края

В Кремле сообщили о встрече президента РФ и Михаила Дегтярева. Во всяком случае, об этом сообщают федеральные СМИ. Предполагается, что рабочая встреча пройдет на этой неделе.

Совещание с главой государства - отличный шанс рассказать о проблемах Хабаровского края, которые требуют поддержки со стороны федерального центра. Также, как считают эксперты, встреча развеет слухи об уходе Михаила Дегтярева с поста врио губернатора региона на более спокойную должность.