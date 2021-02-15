Из-за грядущего циклона в Хабаровском крае вводится режим повышенной готовности

16 и 17 февраля практически вся территория Хабаровского края будет подвержена воздействию глубокого циклона. Он будет сопровождаться обильными осадками в виде снега и усилением ветра до 24 метров в секунду. На побережье ожидаются порывы до 30, а в отдельных случаях до 35 метров в секунду.Исходя из этого, основные риски возникновения чрезвычайных ситуаций связаны, прежде всего, с возможным нарушением дорожно-транспортного сообщения между населенными пунктами, так и в самих населенных пунктах. Из-за сильного ветра будет также серьезная нагрузка на энергосети.- Для минимизации последствий прохождения циклона и смягчения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций главное управление МЧС России, органы местного самоуправления переходят в режим повышенной готовности. Сориентированы по рискам все оперативные службы. На опасных участках автомобильных дорог будут развернуты оперативные группы – аварийно-спасательные машины тяжелого типа для оказания помощи автолюбителям, попавшим в сложные погодные условия. Обращаемся к автолюбителям – по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Те, кто выехал, призываем соблюдать максимальную осторожность при движении, - сообщил Виталий Дарчия, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению и антитеррористической деятельности.Рыбакам, занятым подледной ловлей, также необходимо проявить максимальные меры предосторожности или совсем отказаться от выхода на лед.