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Из-за грядущего циклона в Хабаровском крае вводится режим повышенной готовности

Ожидается сильный снег и усиление ветра до 25-30 метров в секунду
Петр МОЛОТОВ
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В Хабаровском крае ожидается сильный снег

В Хабаровском крае ожидается сильный снег

Фото: Александра ШОПЕНКО

16 и 17 февраля практически вся территория Хабаровского края будет подвержена воздействию глубокого