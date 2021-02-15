Тренировка по хоккею для незрячих и слабовидящих детей, прошла в Хабаровске Фото: Борис КОКУРИН

ХОККЕЙ ДЛЯ ВСЕХ

То, что в канадский хоккей играют настоящие мужчины, а также женщины и дети, знают все, но, оказывается, одна из самых жестких спортивных игр открыта и для людей с ограниченными возможностями.

Сегодня в раздевалке арены «Ерофей» непривычно шумно - она полна детворы. Сосредоточенно, как настоящие профессионалы, переодеваются мальчишки из хоккейной школы «Амур», немного растерянно натягивают на себя экипировку воспитанники хабаровского интерната для незрячих.

Тренировка по хоккею для незрячих и слабовидящих детей, прошла в Хабаровске Фото: Борис КОКУРИН

- Давай, помогу, - наконец не выдерживает «тигр». - Вот так коньки зашнуровываются, запоминай.

Парень встает на колено и помогает новичку затянуть шнурки. Наконец, все собраны, и тренеры торопят ребят на лед. Воспитанники школы «Амур» как мячики выпрыгивают на ледовое поле, их визави очень аккуратно перешагивают низкие бортики.

- Людям надо помогать, особенно с ограниченными возможностями. Чтобы они поняли, что хоккей - это игра для мужчин, и не надо бояться, - делится Александр Агибалов, воспитанник хоккейной школы «Амур». - Я сам сначала не хотел хоккеем заниматься, но потом, когда стал забивать, вошел во вкус. Ребята нормальные, я с некоторыми уже познакомился.

Тренировка по хоккею для незрячих и слабовидящих детей, прошла в Хабаровске Фото: Борис КОКУРИН

Слабовидящие ребята всего несколько дней назад научились стоять на коньках. Помогает детям овладеть навыками хоккея тренер из Москвы Леонид Тишкин. Сейчас в Хабаровске идет интенсив, где ребят в течение пяти дней обучают основам ледовых баталий, ну, или просто держаться на коньках.

- Я вообще больше музыкой увлекаюсь, на бас-гитаре играю, - признается Максим Черников. - А хоккей мне просто нравится, его атмосфера, ну и за «Амур» болею. Зачем пришел? Ну, тут больше хобби - дальше навряд ли возьмут. Просто нравится.

ШАЙБУ, ШАЙБУ!

Первое и главное отличие от обычного хоккея - шайба. Она просто огромная, сделанная из стали с металлическими шариками внутри. Ее должно быть отлично видно и слышно всем участникам поединка.

Тренировка по хоккею для незрячих и слабовидящих детей, прошла в Хабаровске Фото: Борис КОКУРИН

- А вот тренировочный процесс почти ничем не отличается от обычного хоккея, - рассказывает Леонид Тишкин, тренер. - Единственное - нужно быть более лояльным. Если детям без нарушений зрения можно просто показать, то моим воспитанникам надо уделить больше внимания. Например, взять его ногу и поставить на лед так, как правильно, больше рассказывать. Вообще, для детей с нарушением зрения это огромный прорыв в жизни. До этого они вообще не стояли на коньках, а тут за два-три месяца они начинают ездить спиной вперед, делать какие-то базовые упражнения. А там более, когда ребята выходят на игру - эти эмоции, этот драйв, видно по глазам, какое удовольствие они испытывают. У ребят в Хабаровске большие перспективы, я думал, что будет хуже, но у всех у них очень большой потенциал.

Как ни странно, «слепого хоккея» больше всего боятся не дети с нарушением зрения, а их родители. Взрослым все время кажется, что их ребенок поскользнется, ушибется или, не дай бог, что-нибудь сломает. Но все эти страхи уходят после первой же тренировки с родителями - опробовав амуницию, те понимают, что падение в ней абсолютно безболезненно и безопасно.

Тренировка по хоккею для незрячих и слабовидящих детей, прошла в Хабаровске Фото: Борис КОКУРИН

Кстати, вратарь в этом хоккее по правилам должен быть абсолютно незрячим - его задача ловить шайбы на слух, а чтобы исключить нечестную игру, голкиперам надевают на глаза повязку. Удивительно, но с задачей они справляются на все сто.

- В Чебоксарах есть вратарь Ваня Железнов, - говорит Леонид Тишкин. - И вот он стоит на воротах получше, чем многие любители.

«АМУР-СЛЕДЖ»

Чебоксары и Москва - не единственные города, где присутствует хоккей для незрячих. Что касается так называемого следж-хоккея, в который играют на специальных санях и двумя клюшками (вид является параолимпийским), то в России он развивается уже пятый год. В составе лиги сейчас тренируются 25 команд по следж-хоккею в 20 регионах России. Следующим на карте организаторы планируют отметить Хабаровск.

- Мы проводим инклюзивный хоккейный лагерь, который объединяет ребят с инвалидностью и обычных детей, - рассказывает Анастасия Бородачева, президент детской следж-хоккейной лиги. - На протяжении нескольких дней они общаются, погружаются в игру, учатся взаимодействовать друг с другом и приобретают новый опыт. Этот вид стал у нас развиваться с параолимпийских игр, когда в России стал известен параолимпийский хоккей. Мы стали интересоваться этой темой и выяснили, что он очень сильно развит и в Канаде, и в Америке, причем именно детский, а на тот момент у нас таких секций не было. Как так? У нас ведь хоккейная страна, есть и профессиональные хоккейные лиги, и любительские. Мы решили - почему бы и нет? И стали открывать такие секции в наших городах. Уже даже на Сахалине ребята играют в следж-хоккей.

Тренировка по хоккею для незрячих и слабовидящих детей, прошла в Хабаровске. Фото: АНО «Детская следж-хоккейная лига»

Организовать команду по следж-хоккею хоть и не очень просто, но вполне возможно. Необходимы команда единомышленников, лед для регулярных занятий, тренер, которого обучат в лиге, и готово. Для справки - в КХЛ некоторые клубы уже создали свои команды по следж-хоккею, или взяли под крыло существующие.

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