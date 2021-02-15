240 доз вакцины от коронавируса испортились в районной больнице Магаданской области

240 доз вакцины от коронавируса испортились в Сусуманской ЦРБ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центральной районной больнице Сусуманского района Магаданской области оказались испорченными 240 вакцин от коронавируса. По этому факту проводится проверка прокуратурой области.

По предварительным данным, причиной порчи вакцины могло стать нарушение режима хранения – из строя вышло холодильное оборудование, в котором хранились дозы препарата.

- Особое внимание в ходе проверки будет обращено на функционирование холодильного оборудования, включая наличие резервных источников питания и стабилизаторов напряжения, - подчеркнули в областной прокуратуре.

Вакцину «Спутник V» начали поставлять на Колыму в рамках программы всеобщей иммунизации.

- Сохранность вакцины нужно конролировать лично. Нельзя допустить, чтобы такие истории повторялись, - сказал Сергей Носов, губернатор Магаданской области.

К июлю 2021 года в область планировалось поставить свыше 64 тысяч доз вакцины. На текущий момент привезли почти 8 тысяч доз. Несмотря на сложную логистику, регион обеспечивается медикаментами в полном объеме, включая препараты для лечения COVID-19.