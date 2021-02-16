Коронавирус в Хабаровском крае: вакцинация, заболеваемость на 16 февраля 2021 года

В регионе продолжает действовать масочный режим Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае продолжается снижение числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки в регионе выявлено 152 новых случаев заболевания. Выздоровевших от вируса за сутки зарегистрировано 185 человек. В общем количестве за все время пандемии вирус подхватили 47606 человек, из них 44041 человек выздоровели, умерли 270 жителей края от этой инфекции. За последние сутки еще одна смерть от вируса зафиксирована в регионе.

По данным краевого минздрава, за прошедший день в регионе ситуация в районах с заболеваемостью следующая: в Хабаровске за сутки выявлен 71 новый случай, в Хабаровском районе - один, в Комсомольске-на-Амуре - 15 заболевших, в Комсомольском районе - 20. В районе имени Лазо - 14 случаев заболевания за сутки, в Солнечном районе - 10. В районе имени Полины Осипенко - один, в Вяземском районе - два, в Верхнебуреинском - один, в Охотском - три, в Николаевском - один.

В Хабаровском крае развернуто 1364 ковидные койки, из них остаются свободными 435.

В крае продолжается массовая вакцинация населения. Поставить прививку можно в медицинских учреждениях города и края.