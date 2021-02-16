Как сообщают в региональном МЧС, 16 февраля в Хабаровском крае проходит мощный снежный циклон, из-за которого в Нанайском, Комсомольском и Хабаровском районах произошли отключения на линиях электропередач. Энергетики пытаются оперативно устранить неисправности, выезжая в поселки, отключенные от света.Кроме того, из-за снегопада, плохой видимости и наледи для пассажирских автобусов временно закрыли автодороги Советская-Гавань - Ванино - Монгохто и Селихино - Николаевск-на-Амуре. До улучшения погодных условий закрыта переправа Ванино - Холмск.Для тех, кто самостоятельно передвигается по дорогам Хабаровского края, в МЧС организовали мобильные пункты обогрева - поставили специальные палатки, в которых каждый, кого непогода застигла в пути, может выпить горячего чаю и переждать метель.- Мобильный пункт обогрева развернут на 49 километре федеральной автодороги А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Также с утра 16 февраля организовано дежурство пяти мобильных групп спасателей по оказанию помощи автомобилистам на дорогах в направлении Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск - Владивосток, Селихино - Николаевск-на-Амуре.Как отметили в ведомстве, в самом Хабаровске на трудных участках дорог также будут дежурить специалисты пожарно-спасательного гарнизона города, и расставлены посты ГИБДД. Всего для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации сформирована группировка МЧС России в составе 82 человек личного состава и 18 единиц техники.А вот в Хабаровском аэропорту погоду пока экстремальной не считают. Как рассказала Анастасия Хаустова - руководитель пресс-службы аэропорта, пока все рейсы выполняются в штатном режиме, более того, Хабаровск используется как запасной аэродром для посадки самолетов, следующих в Южно-Сахалинск, где циклон разыгрался не на шутку. По ее данным, на утро 16 февраля из Хабаровска на остров Сахалин были задержаны два рейса, еще один рейс, следующий из Новосибирска в столицу региона, сел в Хабаровске.Напомним, что циклон, по данным синоптиков, продлится два дня - 16 и 17 февраля, что может вызвать опасные метеорологические явления в большинстве районов Хабаровского края. Прогнозируются сильные снегопады, ветер и метели, особенно в долинах рек и на побережье Татарского пролива. На дорогах заносы и снежный накат.