Снежный циклон в Хабаровском крае 16 февраля 2021 года принес в населенные пункты обилие осадков и сильный ветер. На дорогах Хабаровска образовался снежный накат, движение автомобилей сильно затруднено, спецтехника не успевает чистить улицы.Основные сложности у автомобилистов традиционно возникают на спусках и подъемах с Тургенева, Комсомольской, Калинина, Шеронова и других к главным улицам города. На наиболее проблемных участках курсирует спецтехника городской администрации - убирает выпавший снег, посыпает песко-соляной смесью дороги. Однако интенсивность снегопада настолько высокая, что данные меры помогают лишь отчасти. Из-за смешивания противогололедных средств со свежевыпавшим снегом образуется знакомая каждому автомобилисту неприятная снежная каша, сильно затрудняющая движение. С дополнительными трудностями сталкиваются не подготовленные к таким снегопадам автомобили, а также общественный транспорт.Сильные пробки наблюдаются на улицах Ленина и Муравьева-Амурского. На красной линии первый ряд практически полностью парализован из-за общественного транспорта и вставших на «аварийку» автомобилей. На прилегающих улицах также замечено несколько автомобилей, не справившихся с подъемами в горку.Напомним, МЧС накануне предупреждало о снежном циклоне в крае и режиме повышенной готовности для всех оперативных служб. Утром 16 февраля из-за снегопада, плохой видимости и наледи для пассажирских автобусов временно закрыли автодороги Советская-Гавань - Ванино - Монгохто и Селихино - Николаевск-на-Амуре. Несмотря на сложные погодные условия, аэропорт Хабаровска закрывать не стали.