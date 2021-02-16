Гранату показывали пьяные посетители кафе в Еврейской автономии

У подозреваемых с криминальным прошлым нашли патроны девять миллиметров, заряженную обойму, нож и многое другое Фото: Предоставлено Росгвардией

Валерий (имя изменено – прим. ред.) 14 февраля отдыхал в одном из кафе Биробиджана. Мужчина окинул заведение взглядом и остановился на посетителе, который держал в руке предмет до ужаса напоминающий гранату. Валерий вышел на улицу и встретил патруль вневедомственной охраны.

Инцидент произошел в кафе на Советской улице около 23:00 часов. По словам Валерия, мужчина с гранатой был не один. Прибывшие на место росгвардейцы странную компанию не застали, но смогли установить приметы подозрительных мужчин и стали искать, возможно, опасных биробиджанцев.

В районе Песчаного переулка сотрудники ведомства задержали мужчин. У подозреваемых с криминальным прошлым нашли патроны девять миллиметров, заряженную обойму, нож, наручники, пистолет, цилиндрические предметы, снаряженные дробью. Главная находка – та самая граната.

На место прибыли сотрудники группы разминирования. Специалисты констатировали: граната – это макет, который не представляет опасности.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Еврейской автономной области.