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Как выглядит Хабаровск после снегопада 16 февраля 2021 года: машины в снегу, деревья повалены

Корреспонденты «КП» вышли на улицы города, чтобы узнать, как выглядит Хабаровск после снегопада 16 февраля 2021 года
Борис КОКУРИН
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Как выглядит Хабаровск после снегопада 16 февраля 2021 года: машины в снегах, деревья повалены

Как выглядит Хабаровск после снегопада 16 февраля 2021 года: машины в снегах, деревья повалены

Фото: Борис КОКУРИН

16 февраля, как и обещали синоптики, Хабаровск накрыла белая мгла. Мощнейший циклон, пришедший на российский Дальний Восток из Японского моря, принес в Хабаровск тучи снега, сильный ветер и ощущение, что лета не будет никогда.

Как выглядит Хабаровск после снегопада 16 февраля 2021 года: машины в снегах, деревья повалены

Как выглядит Хабаровск после снегопада 16 февраля 2021 года: машины в снегах, деревья повалены

Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Зима в этом году была бесснежная, и в Хабаровске снега, конечно, хотели, но явно не в таком количестве, что выпал сегодня на улицы города. Легкий снежок пошел в шесть утра, а к обеду город уже был завален сугробами.

Как выглядит Хабаровск после снегопада 16 февраля 2021 года: машины в снегах, деревья повалены

Как выглядит Хабаровск после снегопада 16 февраля 2021 года: машины в снегах, деревья повалены

Фото: Петр МОЛОТОВ

Автомобили стояли в пробках, общественный транспорт двигался, но делал это достаточно медленно - видимость на дороге оставляла желать лучшего. Передвигаться по улицам приходилось, прикрываясь от ветра.

Как выглядит Хабаровск после снегопада 16 февраля 2021 года: машины в снегах, деревья повалены

Как выглядит Хабаровск после снегопада 16 февраля 2021 года: машины в снегах, деревья повалены

Фото: Борис КОКУРИН

На Комсомольской площади для того чтобы помогать водителям забираться на хабаровские горки, дежурили снегоболотоход «Лось» и два КАМАЗа, у Хабаровска на трассе, ведущей в Комсомольск-на-Амуре и Ванино, работали пять мобильных отрядов МЧС. На 49 километре дороги был развернут пункт обогрева для водителей.

Как выглядит Хабаровск после снегопада 16 февраля 2021 года: машины в снегах, деревья повалены

Как выглядит Хабаровск после снегопада 16 февраля 2021 года: машины в снегах, деревья повалены

Фото: Петр МОЛОТОВ

В Хабаровске еще более-менее, по крайней мере, свет не отключали, как в трех районах Хабаровского края. Из-за непогоды в Нанайском, Комсомольском и Хабаровском районах произошли отключения на линиях электропередач. Энергетики пытались оперативно устранить неисправности.

Как выглядит Хабаровск после снегопада 16 февраля 2021 года: машины в снегах, деревья повалены

Как выглядит Хабаровск после снегопада 16 февраля 2021 года: машины в снегах, деревья повалены

Фото: Борис КОКУРИН

Кроме того, из-за снегопада, плохой видимости и наледи для пассажирских автобусов временно закрыли автодороги Советская-Гавань - Ванино - Монгохто и Селихино - Николаевск-на-Амуре. До улучшения погодных условий закрыта переправа Ванино - Холмск.

Как выглядит Хабаровск после снегопада 16 февраля 2021 года: машины в снегах, деревья повалены

Как выглядит Хабаровск после снегопада 16 февраля 2021 года: машины в снегах, деревья повалены

Фото: Борис КОКУРИН

А вот в хабаровском аэропорту обошлось без отмены рейсов. Снегоуборочная техника справлялась с заносами на взлетно-посадочной полосе, мало того, Хабаровск работал запасным аэродромом для самолетов, выполнявших рейсы в Южно-Сахалинск, закрытый по погодным условиям.

Как выглядит Хабаровск после снегопада 16 февраля 2021 года: машины в снегах, деревья повалены

Как выглядит Хабаровск после снегопада 16 февраля 2021 года: машины в снегах, деревья повалены

Фото: Борис КОКУРИН

Как выглядит Хабаровск после снегопада 16 февраля 2021 года: машины в снегах, деревья повалены

Как выглядит Хабаровск после снегопада 16 февраля 2021 года: машины в снегах, деревья повалены

Фото: Борис КОКУРИН

Как выглядит Хабаровск после снегопада 16 февраля 2021 года: машины в снегах, деревья повалены

Как выглядит Хабаровск после снегопада 16 февраля 2021 года: машины в снегах, деревья повалены

Фото: Борис КОКУРИН

Как выглядит Хабаровск после снегопада 16 февраля 2021 года: машины в снегах, деревья повалены

Как выглядит Хабаровск после снегопада 16 февраля 2021 года: машины в снегах, деревья повалены

Фото: Борис КОКУРИН

Как выглядит Хабаровск после снегопада 16 февраля 2021 года: машины в снегах, деревья повалены

Как выглядит Хабаровск после снегопада 16 февраля 2021 года: машины в снегах, деревья повалены

Фото: Борис КОКУРИН

Как выглядит Хабаровск после снегопада 16 февраля 2021 года: машины в снегах, деревья повалены

Как выглядит Хабаровск после снегопада 16 февраля 2021 года: машины в снегах, деревья повалены

Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

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