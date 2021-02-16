Снежный циклон в Хабаровском крае 16 февраля 2021 года: накат на дорогах и ДТП

Во второй половине дня снежный циклон в Хабаровском крае 16 февраля 2021 года усилился. Фото: dtp_khv Фото: Социальные сети

Снежный циклон в Хабаровском крае 16 февраля 2021 года стал причиной большинства аварий. Напомним, что на регион обрушились метель и сильный ветер. На дорогах снежный накат и очень плохая видимость. Трассы перекрыты, автомобилисты стоят в пробках.

Во второй половине дня снежный циклон в Хабаровском крае 16 февраля 2021 года усилился и почти парализовал дороги в регионе. Так, закрыты крупные междугородные трассы, а спасатели разворачивают пункты обогрева для водителей, которые не захотели пережидать циклон или находились уже в пути. На дорогах снежный накат, видимость в зависимости от населенного пункта в лучшем случае пару километров.

АВАРИИ

Негативные погодные факторы приводят к большому количеству ДТП. По последним данным, в Хабаровске зарегистрирована 51 авария без пострадавших. Сколько ДТП за сутки произошло во всем крае - сотрудники ГИБДД говорить не рискуют и обещают дать всю информацию к утру 17 февраля. Известно, что самое серьезное ДТП на текущий момент случилось в Комсомольске в 13:55 часов.

- Водитель Mazda Bongo в районе моста через протоку Мылки нарушил дистанцию и столкнулся с Toyota Land Cruiser, которого отбросило на идущий впереди Nissan Sunny. В результате аварии водитель микроавтобуса получил травму и был госпитализирован, - сообщила Татьяна Баталова, начальник отдела пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Через несколько минут рядом столкнулись еще несколько машин, через семь минут - новая авария в этом же месте. Авто получили механические повреждения, водители не пострадали.

ПРОБКИ И ТАКСИ

Снежный циклон в Хабаровском крае 16 февраля 2021 года вызвал в региональном центре пробки в десять баллов. Парализованы основные трассы города: Воронежская, Большая, Павла Морозова, Краснореченская, Карла Маркса. Стоит в пробке центр Хабаровска.

Из-за сложной обстановки на дорогах «взлетели» цены на такси. Некоторые перевозчики предлагают за три километра пути отдать 500 рублей, тогда как в обычные бесснежные дни такая поездка обойдется почти в три раза дешевле.

Синоптики обещают, что снежный циклон в Хабаровском крае 16 февраля 2021 года оставит регион в покое уже на следующий день. А пока жителей и гостей края призывают быть осторожными и внимательными.