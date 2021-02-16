Снежный циклон в Хабаровском крае 16 февраля 2021 года: спасатели помогли 60 автомобилистам преодолеть гололед Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как оказалось совершенно не случайно на Комсомольской площади Хабаровска дежурили снегоболотоход «Лось» - способный преодолевать снежные заносы даже в Арктике и два мощных КАМАЗа. За световой день они оказали помощь водителям 60 транспортных средств.

Снежный циклон в Хабаровском крае 16 февраля 2021 года: спасатели помогли 60 автомобилистам преодолеть гололед Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спуск (и подъем) от площади Славы через Уссурийский бульвар к Комсомольской площади всегда вызывает проблемы у автомобилистов огромные проблемы во время таких мощных снегопадов который разразился в Хабаровском крае 16 февраля 2021 года.

Стоит забуксовать хотя бы одной легковушке, как встает вся цепочка, а объезд здесь на подъеме невозможен. В час пик это может привести к транспортному коллапсу. Чтобы не допустить такого, особенно в час пик, на горке дежурят спасатели.

Снежный циклон в Хабаровском крае 16 февраля 2021 года: спасатели помогли 60 автомобилистам преодолеть гололед Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- На подъеме по улице Тургенева забуксовали девять автобусов, из-за чего было затруднено движение по этой улице, - рассказали в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю. - С помощью тросов и полноприводных КАМАЗов Специализированной пожарно-спасательной части помогли подняться пассажирскому транспорту. Кроме того, они оказали помощь еще 2 грузовым автомобилям и более чем 40 легковым.

Снежный циклон в Хабаровском крае 16 февраля 2021 года: спасатели помогли 60 автомобилистам преодолеть гололед Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Не отставали от коллег, и спасатели, которые в составе мобильных групп дежурили на основных загородных трассах: Владивостокской и Комсомольской.

За время, проведенное на дорогах, они помогли водителям шести грузовиков и легковушек, попавших в беду на трассе. В основном помощь требовалась при подъемах и на выездах на дорогу. А после ДТП, в которое попал внедорожник всем кто находился в кабине помогли покинуть машину и пересесть в другой транспорт.

Снежный циклон в Хабаровском крае 16 февраля 2021 года: спасатели помогли 60 автомобилистам преодолеть гололед Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Кстати, на 49 километре федеральной дороги Хабаровск – Лидога – Ванино с заездом в Комсомольск-на-Амуре был развернут специальный полевой пункт обогрева. Спасатели поставили две вместительных палатки в которых можно было поесть горячего, выпить чаю и даже зарядить телефоны. Там же дежурил врач и психолог – вдруг кому-то понадобиться и такая помощь? Посты и мобильные группы продолжают свою работу.

- Все экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности к реагированию на возможные происшествия, налажен оперативный обмен информацией, - отметил Виталий Дарчия, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Снежный циклон в Хабаровском крае 16 февраля 2021 года: спасатели помогли 60 автомобилистам преодолеть гололед Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Так же как отметили в ведомстве в Амурском, Солнечном, Нанайском, Комсомольском и Хабаровском районах ведутся работы по восстановлению электроснабжения в 9 населенных пунктах. Также действуют ограничения для движение пассажирских автобусов на федеральной автодороге А-376 (Уссури) с 12 по 240 км, Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре, ФАД А-375 (Восток) с 5 по 34 км, на автодорогах регионального значения Советская Гавань – Ванино – Монгохто в Советско-Гаванском и Ванинском районах и Селихино – Николаевск-на-Амуре Николаевского района. Кроме этого, введено ограничение работы паромной переправы Ванино – Холмск до улучшения погодных условий.